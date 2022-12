PÉKIN RETROUVE : les citoyens chinois “renforcés” après les manifestations contre le COVID, selon un chercheur chinois

Les citoyens chinois se sentent responsabilisés après que les protestations contre les “restrictions draconiennes du COVID-19” ont conduit les autorités chinoises à assouplir les réglementations, a déclaré un chercheur sur les droits de l’homme à Fox News.

“Les gens en ont assez des restrictions”, a déclaré Yaqiu Wang, chercheur senior sur la Chine pour Human Rights Watch. “Il y a tellement de colère et de frustration refoulées parce qu’il y a eu des violations massives des droits de l’homme à cause des restrictions, pas à cause du COVID lui-même.”

Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes de Chine au cours des derniers jours de novembre alors que les habitants descendaient dans la rue pour protester contre la politique « zéro-COVID » du pays. Dans certaines villes comme Wuhan, les manifestations sont devenues violentes lorsque la police et les habitants se sont affrontés.

“Nous disons souvent que la protestation en Chine est inutile parce que le gouvernement est trop puissant”, a déclaré Wang. “Mais c’est un exemple que si vous sortez et demandez ce que vous voulez, vous l’obtenez, ou du moins vous en obtenez une partie.”

Les autorités chinoises ont assoupli les restrictions liées au COVID-19 après que des citoyens chinois de plusieurs villes ont protesté contre la politique stricte « zéro-COVID » du pays qui a conduit à des fermetures à l’échelle de la ville, à des tests COVID-19 obligatoires et à une quarantaine de masse. Pékin a changé de cap sur les politiques strictes pour aider à réprimer les manifestations car l’approche “zéro-COVID” fait des ravages sur les habitants, selon un manifestant de la place Tiananmen.

“Cela doit être compris dans le contexte de trois ans de restrictions draconiennes du COVID”, a déclaré Wang. Pour entrer dans un hôpital, une épicerie ou un bureau d’entreprise, les résidents chinois “doivent montrer un résultat négatif”.

“Certaines personnes ont eu des urgences médicales, mais elles n’ont pas pu se rendre à l’hôpital car elles ne pouvaient pas quitter leur appartement, et certaines de ces personnes sont décédées”, a poursuivi Wang.

Lorsqu’on lui a demandé si l’administration Biden soutenait les droits des citoyens chinois à manifester, le secrétaire d’État Antony Blinken a répondu : “Bien sûr que nous le faisons”.

“Nous soutenons le droit des gens partout, que ce soit en Chine, en Iran ou ailleurs, de manifester pacifiquement, de faire connaître leur point de vue, d’exprimer leurs frustrations”, a déclaré Blinken.

Bien que les autorités chinoises aient assoupli les restrictions, la surveillance et la répression des manifestants ont été sévères, selon Wang.

“J’ai entendu des sources me dire qu’elles étaient allées sur les lieux de la manifestation et qu’elles pensaient qu’elles étaient anonymes”, a-t-elle déclaré. “Mais plus tard, ils ont reçu la visite de la police.”

“Ils sont allés sur les lieux de la manifestation hier et ils ont reçu la visite de la police aujourd’hui”, a poursuivi Wang. “La police fonctionnait de manière assez efficace.”

Wang a déclaré qu’elle pensait que ses sources avaient été suivies par la police à l’aide d’images de surveillance ou via les services de localisation de leurs téléphones.

Indépendamment de l’application de la loi par la police, les habitants estiment que l’assouplissement des restrictions par les autorités est une victoire, a déclaré Wang.

“Les gens se sentent très autonomes parce que vivant dans ce pays très répressif, vous sentez que vous n’avez pas votre mot à dire sur la façon dont vous êtes gouverné”, a-t-elle déclaré. “Vous êtes déprimé parce que vous ne pouvez pas contrôler votre propre destin.”

“Les gens prennent de grands risques pour manifester en Chine”, a déclaré Wang. “D’une certaine manière, le gouvernement y répond.”

“C’est un sentiment stimulant”, a-t-elle poursuivi.

