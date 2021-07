S’exprimant mercredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que le peuple chinois avait délivré un message clair en signant une pétition, créée par l’agence de presse officielle The Global Times, appelant à une enquête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le biolab de Fort Detrick. .

« En moins de cinq jours, environ cinq millions de personnes ont participé. Les chiffres croissants représentent les aspirations du peuple chinois et montrent leur colère contre certaines personnes aux États-Unis pour manipulation politique à travers la question de la traçabilité », il a déclaré.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que la responsabilité d’enquêter sur leur propre laboratoire devait incomber aux États-Unis. Il a affirmé que les informations faisant état d’une maladie respiratoire inconnue qui a causé une pneumonie en Virginie à l’été 2019 et la décision de mettre fin à certaines opérations au biolab du Maryland étaient suspectes et méritaient une enquête.

En 2019, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont publié un «ordre de cesser et de s’abstenir » d’arrêter les opérations du laboratoire de germes en raison de problèmes de sécurité. Zhao a également cité une épidémie à grande échelle de maladie de la cigarette électronique dans le Wisconsin la même année.

Mercredi matin, environ 4,7 millions de citoyens chinois ont signé la pétition qui appelle l’OMS à enquêter sur le laboratoire américain comme origine potentielle de la pandémie de Covid-19.

La pétition a été lancée la semaine dernière alors que le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fustigé Pékin pour ne pas avoir fourni les données brutes des premiers jours de sa propagation en Chine. « Nous devons aux millions de personnes qui ont souffert et aux millions de personnes décédées de savoir ce qui s’est passé » il a dit.

Les experts de l’OMS ont passé environ quatre semaines en Chine plus tôt cette année. Leur rapport suggérait que les cas identifiés à Wuhan en 2019 auraient été acquis à partir de « une source zoonotique, comme beaucoup ont déclaré avoir visité ou travaillé sur le marché de gros des fruits de mer de Huanan. »

