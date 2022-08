Pékin réagit au plan américain “ambitieux” pour Taïwan

Un haut responsable chinois a accusé Taïwan de “collusion avec des forces extérieures”

La Chine a dénoncé les négociations commerciales à venir entre les États-Unis et Taïwan en des termes sans équivoque, exhortant les deux parties à annuler les plans après l’annonce de Washington. “objectifs larges” pour de futurs accords avec l’île.

Lors d’un briefing aux journalistes jeudi, un porte-parole du bureau chinois des affaires de Taiwan, Ma Xiaoguang, a répondu à une déclaration américaine sur les négociations commerciales avec Taipei publiée plus tôt cette semaine, insistant sur le fait que de telles négociations violeraient les assurances américaines passées à ce sujet.

“Nous exhortons les États-Unis à respecter le principe d’une seule Chine et les trois communiqués conjoints sino-américains avec des actions concrètes. Les tentatives de jouer la « carte de Taiwan » pour empêcher la réunification de la Chine et le renouveau national ne réussiront pas » Ma a déclaré, ajoutant que le Parti progressiste démocrate au pouvoir à Taiwan avait “se sont entendus avec des forces extérieures, ont trahi les intérêts des habitants de l’île et ont recherché leur propre intérêt politique”.

Les commentaires sont venus moins de 24 heures après que le bureau du représentant américain au commerce a publié un document décrivant un “feuille de route ambitieuse” pour les pourparlers, qui a noté que les réunions pourraient commencer dès l’automne prochain.

« Les États-Unis et Taïwan… ont établi un solide programme de négociations », a déclaré l’agence, énumérant un certain nombre de domaines qui seraient couverts au cours des pourparlers, y compris « facilitation des échanges, bonnes pratiques réglementaires, normes anti-corruption solides », et « améliorer les échanges entre nos petites et moyennes entreprises.

“Nous prévoyons de poursuivre un calendrier ambitieux pour atteindre des engagements de haut niveau et des résultats significatifs”, a ajouté l’USTR.

Les tensions entre Washington et Pékin ont monté en flèche ces dernières semaines à la suite de multiples rencontres entre responsables américains et taïwanais, dont une visite très médiatisée de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi. Les voyages ont déclenché des exercices militaires sans précédent des forces chinoises dans les airs et les eaux entourant l’île, le gouvernement allant même jusqu’à déclarer qu’il menait une “blocus” perceuse.

Alors que la Chine considère l’île comme faisant partie de son territoire, Taïwan est gouvernée de manière autonome depuis la guerre civile chinoise en 1949, lorsque la faction nationaliste du Kuomintang a été vaincue par les communistes sur le continent et a été forcée de fuir. L’administration locale a continué à qualifier l’île de “République de Chine” depuis, bien qu’il n’ait été formellement reconnu que par une poignée de pays étrangers.