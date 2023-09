La Chine a critiqué un rapport du Département d’État affirmant que le pays aurait dépensé des milliards pour manipuler l’information dans le monde entier.

Pékin a qualifié Washington de « véritable empire du mensonge » en rejetant les allégations contenues dans un nouveau rapport du Département d’État américain, qui accusait la Chine de « manipulation mondiale de l’information ».

«Certains aux Etats-Unis pensent peut-être qu’ils peuvent l’emporter dans la guerre de l’information à condition de produire suffisamment de mensonges. Mais les peuples du monde ne sont pas aveugles. » Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré samedi dans un communiqué. Il a ajouté que « De plus en plus de monde dans le monde » voient à travers l’Amérique « vilaine tentative de perpétuer sa suprématie » avec des mensonges.

Les États-Unis ont une longue histoire de campagnes de manipulation et de désinformation, a poursuivi le ministère, citant un certain nombre d’exemples allant du début de la guerre froide à nos jours.

« De l’opération Mockingbird, qui a soudoyé et manipulé les médias à des fins de propagande à l’époque de la guerre froide, jusqu’à une fiole de poudre blanche et une vidéo mise en scène des « Casques blancs », citées comme preuve pour mener des guerres d’agression en Irak et en Syrie plus tôt cette année. siècle, puis à l’énorme mensonge inventé pour salir la politique chinoise au Xinjiang, les faits ont prouvé à maintes reprises que les États-Unis sont un « empire du mensonge » de bout en bout », il a déclaré.

« Le rapport du Département d’État américain est en soi une désinformation, car il déforme les faits et la vérité. »

Le rapport en question a été publié jeudi par le Centre d’engagement mondial du Département d’État. Il affirme que Pékin dépense des milliards chaque année pour mener une vaste campagne de désinformation à l’échelle mondiale, tout en utilisant « méthodes trompeuses et coercitives » façonner l’agenda mondial de l’information.

« Pékin utilise des informations fausses ou biaisées pour promouvoir des opinions positives sur la RPC et le Parti communiste chinois (PCC). Dans le même temps, la RPC supprime les informations critiques qui contredisent ses discours souhaités sur des questions telles que Taiwan, ses pratiques en matière de droits de l’homme, la mer de Chine méridionale, son économie nationale et son engagement économique international. » selon le rapport.

Toutefois, les prétendus efforts de Pékin n’ont eu qu’un impact limité à l’échelle mondiale, et la Chine a connu des « des revers majeurs » en essayant de cibler « démocratique » pays, affirme-t-il. Il a attribué l’échec présumé des efforts de désinformation à la société civile et aux médias locaux, qui, selon lui, étaient bien développés dans le pays. « démocratique » pays ciblés.