La Chine a offert une réfutation cinglante à Rishi Sunak qui a qualifié Pékin de « défi à la sécurité mondiale » en qualifiant la Grande-Bretagne de « vassal » des États-Unis et en mettant en garde contre des « dommages » durables à ses liens avec Londres.

« Les remarques pertinentes de la partie britannique ne font que répéter les mots des autres et constituent des calomnies malveillantes au mépris des faits. La Chine s’y oppose fermement et le condamne fermement », a déclaré un porte-parole de Zheng Zeguang, ambassadeur de Chine en Grande-Bretagne.

« Nous appelons la partie britannique à cesser de calomnier et de salir la Chine afin d’éviter de nouveaux dommages aux relations sino-britanniques », indique le communiqué.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet du Groupe des Sept (G7), M. Sunak a qualifié la Chine de défi mondial pour la sécurité mondiale et a déclaré que la Grande-Bretagne soutenait la « réduction des risques », une expression utilisée dans la déclaration du G7 samedi.

« La Chine pose le plus grand défi de notre époque à la sécurité et à la prospérité mondiales, elle est de plus en plus autoritaire chez elle et affirmée à l’étranger », a-t-il averti.

« Il s’agit de réduire les risques, pas de découplage. »

Expliquant la phrase, il a déclaré: « Nous travaillerons ensemble alors que le G7 et d’autres pays s’assureront que nous pouvons réduire nos risques et la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement que nous avons vues de la Chine, prendre les mesures nécessaires pour nous protéger contre les investissements hostiles et faites-le d’une manière qui ne se blesse pas les uns les autres. »

L’ambassade de Chine au Royaume-Uni a demandé au gouvernement britannique de cesser de « toujours danser sur l’air des États-Unis, de semer le trouble dans le monde et de créer la division et la confrontation ».

Il a déclaré que ceux qui n’avaient aucun préjugé envers la Chine pouvaient voir qu’elle était un « bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement mondial et un défenseur de l’ordre international » tout en appelant les États-Unis et les « pays vassaux » à provoquer des affrontements.

« Ce sont eux qui posent le plus grand défi à la sécurité et à la prospérité mondiales », indique le communiqué.

Le diplomate chinois a exhorté le gouvernement britannique à se concentrer plutôt sur le traitement des problèmes politiques, économiques et sociaux de longue date dans leur propre pays.

La Chine a également convoqué l’ambassadeur du Japon pour qu’il dépose une protestation contre les déclarations et déclarations conjointes visant à « salir et attaquer la Chine ».

Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Sun Weidong, a déclaré que le Japon avait collaboré avec les autres pays lors du sommet du G7 dans des activités « d’ingérence grossière dans les affaires intérieures de la Chine, violant les principes fondamentaux du droit international et l’esprit des quatre documents politiques entre la Chine et le Japon », se référant à la déclaration conjointe sino-japonaise de 1972.

Il a déclaré que la Chine était « fortement insatisfaite et s’oppose fermement » aux activités du Japon à Hiroshima où il a tenu un sommet avec le G7 et d’autres dirigeants mondiaux.

« Le Japon doit corriger sa compréhension de la Chine, saisir l’autonomie stratégique, adhérer aux principes des quatre documents politiques entre la Chine et le Japon et vraiment promouvoir le développement stable des relations bilatérales avec une attitude constructive », a-t-il déclaré.

Les dirigeants des économies les plus avancées du monde ont fermement condamné la Chine, exprimant de sérieuses inquiétudes quant à la montée des tensions dans les mers de Chine orientale et méridionale, ainsi que des préoccupations concernant la situation des droits de l’homme en Chine, notamment au Tibet et au Xinjiang.

Ils ont également appelé la Chine à trouver une « solution pacifique » aux tensions dans le détroit de Taiwan et à pousser la Russie à retirer ses troupes d’Ukraine.