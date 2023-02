Pékin qualifie de “guerre de l’information” les affirmations américaines sur les ballons

BEIJING (AP) – La Chine a déclaré jeudi que les accusations américaines selon lesquelles un ballon chinois abattu faisait partie d’un vaste programme de surveillance équivalaient à une “guerre de l’information contre la Chine”.

Le Pentagone a déclaré mercredi que le ballon chinois abattu au large de la côte de la Caroline du Sud samedi faisait partie d’un programme impliquant un certain nombre de ces dirigeables que la Chine exploite depuis “plusieurs années”.

Lors du briefing quotidien de jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a répété l’insistance de la Chine sur le fait que le grand ballon sans pilote était un dirigeable météorologique civil qui avait accidentellement dévié de sa trajectoire et que les États-Unis avaient “réagi de manière excessive” en l’abattant.

“C’est irresponsable”, a déclaré Mao lors d’un briefing quotidien. Les dernières accusations “pourraient faire partie de la guerre de l’information de la partie américaine contre la Chine”.

Les responsables américains ont rejeté les allégations de la Chine et des agents du FBI et du Naval Criminal Investigative Service répertorient les débris récupérés dans l’océan et les transportent pour un traitement ultérieur.

Lorsque des ballons similaires sont passés au-dessus du territoire américain à quatre reprises sous les administrations Trump et Biden, les États-Unis ne les ont pas immédiatement identifiés comme des ballons de surveillance chinois, a déclaré Brig. Le général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone.

Mais il a déclaré que “l’analyse ultérieure des renseignements” a permis aux États-Unis de confirmer qu’ils faisaient partie d’un effort d’espionnage chinois et d’en apprendre “beaucoup plus” sur le programme.

“Je peux vous assurer que ce n’était pas à des fins civiles … Nous sommes clairs à 100% à ce sujet”, a déclaré Ryder.

Les hauts responsables de l’administration ont informé les membres du Congrès du programme chinois de surveillance par ballon lors de sessions confidentielles mercredi et jeudi.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a annulé une visite à Pékin prévue cette semaine à la suite de l’incident, portant un coup aux efforts visant à arrêter une nouvelle détérioration des relations bilatérales qui ont atteint leur plus bas niveau depuis des décennies.

Il a déclaré que les États-Unis avaient informé des dizaines de pays sur le programme, qui, selon les responsables, était actif sur les cinq continents.

“Les États-Unis n’étaient pas la seule cible”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avec le chef de l’OTAN en visite, Jens Stoltenberg.

Blinken a déclaré que lui et Stoltenberg avaient parlé des “défis systémiques et tactiques” que la Chine pose à l’alliance et de l’importance de les combattre.

The Associated Press