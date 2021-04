S’exprimant mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a exhorté Tokyo à ne pas provoquer Pékin et, au contraire, à établir des relations positives avec son voisin. «Le livre bleu diplomatique publié par le gouvernement japonais que vous avez mentionné qualifie les relations sino-japonaises de l’une des relations bilatérales les plus importantes. Nous espérons que cela ne devrait pas seulement être verbal, mais devrait être traité dans des actions concrètes ». a déclaré le porte-parole en réponse à une question.

Cependant, Wang était plus préoccupé par les allégations formulées dans l’évaluation annuelle qui parlait de la soi-disant «Menace chinoise», et a terni la réputation de Pékin «Attaques malveillantes», ainsi que faire ce qu’il a déclaré être des ingérences déraisonnables dans les affaires intérieures de la Chine. «La Chine s’y oppose fermement et a fait des représentations solennelles au Japon par la voie diplomatique. Les relations sino-japonaises actuelles sont confrontées à des tests sévères. Nous exhortons la partie japonaise à corriger ses mauvaises pratiques ». il a noté.

Wang a également riposté aux revendications japonaises sur les îles Diaoyu (que le Japon appelle les îles Senkaku) et d’autres îles mentionnées dans le Bluebook, et a souligné que le territoire en question appartient à la Chine. «Les activités de patrouille de la Garde côtière chinoise dans les eaux des îles Diaoyu exercent leurs propres droits inhérents conformément à la loi,» a-t-il déclaré, ajoutant que Tokyo devrait également s’abstenir de s’immiscer dans les questions relatives à Hong Kong et au Xinjiang.

Mardi, le Japon a publié son livre bleu diplomatique 2021, qui déclarait que les actions chinoises, y compris le renforcement militaire, les actions unilatérales dans les eaux contestées et un manque de transparence, posaient «Fortes préoccupations» dans la région et à la communauté internationale.

Les relations entre les deux pays ont été tendues ces dernières années, l’armée de Tokyo se rangeant du côté des États-Unis, de l’Australie et de l’Inde à la lumière de l’affirmation croissante de Pékin dans la région. La Chine a également exprimé son mécontentement face aux projets du Japon de rejeter plus d’un million de tonnes d’eaux usées nucléaires de Fukushima dans l’océan.

