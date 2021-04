S’exprimant jeudi, Wang Wenbin, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré à la presse réunie que Pékin avait l’intention de « Riposter résolument et énergiquement » contre la décision de Canberra d’annuler l’initiative chinoise Belt and Road à Victoria, appelant l’Australie à revenir immédiatement sur sa décision.



« La Chine a déposé des démarches solennelles auprès de l’Australie et se réserve le droit de répondre davantage », a-t-il déclaré, ajoutant que les relations entre les deux pays sont déjà confrontées à des difficultés et continueront de souffrir à cause de cette décision.

Wang a déclaré que l’accord initial avec Victoria, qui avait été convenu dans un mémorandum d’accord en 2018, était une mesure positive pour les relations entre les deux pays. Cependant, il a affirmé que la décision de Canberra d’annuler l’accord mercredi a «Gravement endommagé la confiance mutuelle entre les deux pays.» Il ajouta: «La Chine est fortement insatisfaite et fermement opposée.»

L’initiative Belt and Road est un projet de plusieurs billions de dollars qui vise à améliorer les routes commerciales mondiales et voit la Chine investir dans des projets d’infrastructure régionaux et nationaux, d’un port au Pakistan à des projets hydroélectriques en Ouganda.

Bien que l’accord n’ait pas été finalisé avec Victoria, le projet aurait vu une plus grande implication de la Chine dans le développement des infrastructures de l’État, ainsi que le déblocage de nouveaux domaines de coopération dans les domaines de la fabrication, de la biotechnologie et de l’agriculture.

Mercredi, la ministre des Affaires étrangères Marise Payne a utilisé ses pouvoirs pour examiner et annuler le projet dans l’État.

Les relations entre les deux pays se sont considérablement détériorées au cours de l’année dernière, à la suite de l’appel du Premier ministre australien Scott Morrison à une enquête indépendante sur la source de la pandémie de Covid-19 et à une décision d’exclure les entreprises chinoises des projets 5G du pays.

La Chine a riposté avec des droits de douane sur le vin et les produits agricoles.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!