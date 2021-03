Pékin « profondément préoccupé » par l’augmentation des actes de discrimination contre les Chinois de souche et d’autres Asiatiques en Australie

Pékin « profondément préoccupé » par l’augmentation des actes de discrimination contre les Chinois de souche et d’autres Asiatiques en Australie

Le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé sa préoccupation concernant l’augmentation des actes de discrimination contre les personnes d’origine chinoise et d’autres Asiatiques en Australie au cours de l’année dernière, appelant Canberra à s’attaquer au problème.

S’exprimant mercredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que Pékin était au courant du sort des Chinois et des Asiatiques vivant en Australie.

«Pendant un certain temps, la discrimination contre les Asiatiques, y compris les Chinois et les Chinois d’outre-mer, est apparue l’une après l’autre en Australie, ce qui a gravement menacé la sécurité personnelle et les droits juridiques des citoyens chinois en Australie. Nous sommes profondément préoccupés par cela, » A déclaré Wang.

Le porte-parole a déclaré que le gouvernement chinois avait averti à plusieurs reprises les citoyens chinois et les étudiants australiens des risques pour leur sécurité et leur avait conseillé de prendre des précautions.

Wang a conclu en appelant Canberra à protéger la sécurité et les droits légitimes des citoyens chinois en Australie. «Nous espérons que la partie australienne fera face au problème sans détour, prendra des mesures pratiques pour renforcer l’éducation de ses citoyens, résoudra ses propres problèmes internes de racisme et de discrimination». il ajouta.

Aussi sur rt.com Canberra devrait réfléchir aux raisons des mauvaises relations avec la Chine, dit Pékin, alors que les investissements chinois en Australie chutent de 60%

Les commentaires de Wang ont été provoqués par un journaliste qui a cité des recherches du Lowy Institute, un groupe de réflexion australien. La recherche a suggéré que 37% des Australiens chinois ont déclaré avoir été traités différemment ou moins favorablement en raison de leur héritage, tandis que 18% ont déclaré avoir été physiquement menacés ou attaqués l’année dernière.

La pandémie et ses origines présumées en Chine ont été considérées comme un facteur contributif par les deux tiers des répondants, tandis que 52% ont cité la détérioration des tensions diplomatiques entre les deux pays qui a commencé à s’envenimer l’année dernière lorsque Canberra a appelé à une enquête indépendante sur les origines du Covid. 19 pandémie.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!