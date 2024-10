Pékin ne rejettera pas la possibilité de recourir à la force contre Taiwan s’il « ose prendre des risques » et déclarer son indépendance. Toutefois, cela viserait une ingérence extérieure et une petite minorité de « séparatistes » Le bureau chinois des affaires de Taiwan a déclaré mercredi.

Cette remarque est intervenue peu de temps après que la Chine a terminé ses exercices militaires à grande échelle autour de l’île et à la suite d’un discours du président taïwanais Lai Ching-te la semaine dernière, dans lequel il a réitéré la position du gouvernement de l’île en faveur de l’indépendance de Pékin.

L’objectif déclaré de la Chine est une réunification pacifique, mais les autorités du pays ont déclaré à plusieurs reprises qu’elles utiliseraient la force si Taiwan tentait de déclarer son indépendance.

« Nous sommes prêts à œuvrer pour la perspective d’une réunification pacifique avec la plus grande sincérité. » Chen Binhua, porte-parole du Bureau chinois des affaires de Taiwan, a déclaré lors d’un point de presse régulier, cité par Reuters. « Mais nous ne nous engagerons jamais à renoncer à l’usage de la force. » il a ajouté.

Chen a toutefois précisé que cela aurait pour but d’interférer avec « forces extérieures » faisant référence aux États-Unis, principal bailleur de fonds et fournisseur d’armes de Taiwan, et au petit nombre de séparatistes – et non à la grande majorité des habitants de l’île.















Il a ajouté que, quels que soient le nombre de soldats dont Taipei dispose, le nombre d’armes qu’il acquiert, et « peu importe si des forces extérieures interviennent » si Taïwan « ose prendre des risques » ce sera « conduire à sa propre destruction. »

Chen s’en est pris à Lai, qualifiant ses remarques de « carrément » Indépendance de Taïwan « revendications séparatistes » et a averti que les actions de Pékin pour défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale « ne cessera pas un instant. »

Plus tôt cette semaine, la Chine a organisé des exercices conjoints de l’armée, de la marine, de l’air et de la force de fusée près de l’île, qui, selon l’armée chinoise, étaient censés servir de base militaire. « une dissuasion sévère contre les actes séparatistes des forces indépendantistes de Taiwan. »

Les exercices ont incité Taipei à organiser une réunion sur la sécurité nationale, exhortant Pékin à « respecter le choix du peuple taïwanais d’un mode de vie démocratique et libre. »

Pékin a souligné à plusieurs reprises qu’il considérait l’île autonome de Taiwan comme une partie inaliénable de la Chine selon le principe d’une seule Chine. Il dit qu’il n’existe qu’un seul État national pour le peuple chinois. Pékin interprète cette politique comme soutenant sa revendication de souveraineté sur l’île autonome. Taïwan a été le dernier refuge des forces nationalistes pendant la guerre civile chinoise des années 1940 et est resté un allié clé des États-Unis dans la région au cours des décennies qui ont suivi.