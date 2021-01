Pékin a annoncé qu’il obligerait les personnes se rendant dans la ville en provenance de zones à faible risque de Chine à présenter un test Covid-19 négatif, dans le cadre d’une série de mesures introduites avant les célébrations du Nouvel An lunaire.

Les restrictions entreront en vigueur le 28 janvier et dureront jusqu’au 15 mars, couvrant à la fois les festivités du Nouvel An lunaire et la réunion annuelle du parlement qui a lieu dans la ville. Les personnes qui entrent à Pékin devront subir une période d’observation sanitaire de 14 jours, avec un test effectué le septième et le 14e jour après leur arrivée.

Le porte-parole du gouvernement de la ville de Pékin, Xu Hejian, a annoncé mercredi les nouvelles mesures, craignant que les voyages pendant la période des vacances ne voient des gens propager le virus dans tout le pays, provoquant une augmentation des cas.

Ces dernières semaines, les zones autour de Pékin ont vu les restrictions de Covid-19 augmentées depuis le début de l’année, alors que les autorités «mode de guerre» approche pour empêcher une flambée plus large de se produire à Shijiazhuang et Xingtai. Vendredi dernier, Hong Kong a ordonné à des milliers de résidents de rester chez eux, alors que la ville entrait dans son premier verrouillage Covid-19, imposant une quarantaine jusqu’à ce que les résidents aient été testés négatifs.

Le Nouvel An lunaire voit des millions de citoyens chinois se déplacer à travers le pays, célébrant avec leurs amis et leur famille, un événement que le vice-ministre de la Commission nationale de la santé du pays, Zeng Yixin, a averti «Augmente encore le risque de transmission.»

La Chine, où le virus est apparu à Wuhan, a signalé 100 291 infections et 4 814 décès depuis le début de la pandémie.

