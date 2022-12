Pékin met en garde Taïwan contre l’utilisation des gens comme “chair à canon”

Mourir pour les activités séparatistes de Taiwan serait “sans valeur”, a averti le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères

Le ministère chinois des Affaires étrangères a fustigé mercredi la décision de Taipei de prolonger le service militaire obligatoire de quatre mois à un an. Cette décision ne fera qu’utiliser la population de l’île comme “chair à canon” pour alimenter Taïwan “séparatiste” ambitions, a déclaré son porte-parole.

“Lutter pour la grande tâche de réaliser la réunification nationale est d’une importance incommensurable, mourir pour les activités séparatistes de l’indépendance de Taiwan est complètement sans valeur”, le porte-parole du ministère, Wang Wenbin, a déclaré aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur la décision de Taipei.

Le responsable a ensuite déclaré que Pékin croyait “Les compatriotes taiwanais ont beaucoup de principes, ils ne seront pas présentés comme de la chair à canon par les forces séparatistes indépendantistes de Taiwan.” Ses paroles sont intervenues un jour après que le président de l’île autonome, Tsai Ing-wen, a annoncé l’extension de la conscription, citant la Chine « Intimidation et menaces contre Taïwan.

En appelant la décision “incroyablement difficile” Tsai a soutenu que l’île aurait besoin de meilleures troupes car le système militaire actuel est insuffisant, en particulier en cas d’attaque rapide sur Taiwan. Le changement, qui devrait entrer en vigueur en 2024, verrait les recrues suivre une formation plus rigoureuse et apprendre à utiliser des armes telles que les missiles anti-aériens Stinger.

Le développement intervient au milieu de tensions accrues dans la région. Pékin considère Taïwan comme un territoire chinois souverain dans le cadre de sa politique d’une seule Chine. L’île, qui est autonome depuis 1949, n’a jamais officiellement déclaré son indépendance vis-à-vis de la Chine.

Washington, qui adhère formellement à la politique d’une seule Chine, entretient toujours des relations étroites avec Taipei et approvisionne l’île en armes. Washington et Pékin se sont mutuellement accusés à plusieurs reprises de déstabiliser la situation dans le détroit de Taiwan.

Plus tôt cette semaine, les autorités taïwanaises ont affirmé que plus de 70 avions militaires et drones de reconnaissance chinois, ainsi que plusieurs navires de guerre, avaient été repérés près de l’île. L’armée chinoise avait précédemment annoncé “exercices de grève” dans la zone.