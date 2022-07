Pékin met en garde contre les pays d’Asie du Sud-Est qui deviennent des “pièces d’échecs” — RT World News

Les pays de la région ne doivent pas être utilisés dans la “rivalité des grandes puissances”, déclare le ministre chinois des Affaires étrangères

Les pays d’Asie du Sud-Est ne doivent pas devenir les pions de “grandes puissances” et ne devraient pas se contrarier, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

“Nous devrions isoler cette région des calculs géopolitiques… d’être utilisée comme des pièces d’échecs, de la rivalité entre grandes puissances et de la coercition”, Wang a déclaré lundi à Jakarta, en Indonésie, cité par Reuters.

Wang a fait ces commentaires lors d’une réunion de l’ASEAN, un bloc économique et politique régional de 10 membres des pays d’Asie du Sud-Est. “L’avenir de notre région doit être entre nos mains”, il a dit.

Le ministre a déclaré que les pays devraient “Respectez les droits et intérêts légitimes de chacun dans la région Asie-Pacifique au lieu de chercher à contrarier ou à contenir l’autre partie.”

En mars, Wang a accusé les États-Unis de chercher à établir “une version de l’OTAN” dans l’Indo-Pacifique afin d’attiser les tensions dans la région. “L’Asie-Pacifique est une terre prometteuse pour la coopération et le développement, pas un échiquier pour un concours géopolitique”, il a dit.















La Maison Blanche a par la suite nié vouloir établir “une version asiatique de l’OTAN.”

La déclaration de lundi du haut diplomate chinois est intervenue après que le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté l’ASEAN à faire pression sur le Myanmar, l’un des membres du bloc, où l’armée a pris le pouvoir lors d’un coup d’État l’année dernière.

“Je pense que tous les pays de l’ASEAN doivent tenir le régime responsable… de continuer à exiger la cessation immédiate de la violence, la libération des prisonniers politiques et le rétablissement de la voie démocratique de la Birmanie”, a-t-il ajouté. Blinken a déclaré aux journalistes dimanche, faisant référence au Myanmar par son ancien nom.

Wang a rencontré Blinken en Indonésie samedi. Le diplomate chinois a exhorté Washington à abandonner “la mentalité de la guerre froide” et “Arrêtez de salir et d’attaquer le système politique et les politiques intérieures et étrangères de la Chine”, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères.