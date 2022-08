Pékin met en garde Biden contre l’armement de Taïwan

Washington doit arrêter les ventes d’armes à Taipei, selon l’ambassade de Chine aux États-Unis

La Chine répondra avec “Des mesures décisives et fermes” si Washington poursuit sa coopération militaire avec Taïwan, a déclaré lundi le porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, Liu Pengyu. La déclaration est intervenue après que Politico a rapporté que l’administration Joe Biden prévoyait de demander aux législateurs d’approuver une vente d’armes estimée à 1,1 milliard de dollars sur l’île.

Les ventes d’armes américaines à Taïwan représentent “violation flagrante” de la politique d'”une seule Chine” et d’autres accords diplomatiques conclus entre les États-Unis et la Chine, a déclaré Liu à l’agence de presse TASS lorsqu’il a été interrogé sur le transfert d’armes signalé. De tels accords aussi “enhardir les séparatistes” et aggraver les tensions dans le détroit de Taiwan, a ajouté le porte-parole.

“La partie américaine doit immédiatement arrêter les ventes d’armes et les contacts militaires avec Taiwan, cesser de créer des facteurs qui pourraient conduire à des tensions dans le détroit de Taiwan et donner suite à la déclaration du gouvernement américain de ne pas soutenir” l’indépendance de Taiwan “”, a-t-il ajouté. a souligné le diplomate.

Liu a poursuivi en disant que la Chine prendrait « décisif et ferme » action pour défendre sa souveraineté et ses intérêts de sécurité.

Selon des sources citées par Politico, le paquet d’armements pour Taïwan envisagé par l’administration Biden devrait inclure 60 missiles anti-navires AGM-84L Harpoon Block II pour 355 millions de dollars, 100 missiles air-air AIM-9X Block II Sidewinder pour 85,6 dollars. millions, ainsi qu’une prolongation de contrat de radar de surveillance d’une valeur d’environ 655,4 millions de dollars.

Les tensions dans le détroit de Taïwan sont vives depuis début août, lorsque la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taipei malgré les avertissements répétés de Pékin. Le voyage controversé a plongé les relations entre les États-Unis et la Chine dans une chute libre et a déclenché plusieurs séries d’exercices militaires chinois dans la région.

Pékin considère Taïwan comme faisant partie de la Chine et considère les visites de hauts responsables étrangers comme des attaques contre sa souveraineté et des violations de la politique “Une seule Chine” inscrite dans la loi de 1979 sur les relations avec Taiwan, ainsi que d’un certain nombre de déclarations officielles. Le détroit de Taiwan, qui sépare l’île autonome de la Chine continentale, est une source de tension militaire depuis 1949, lorsque les nationalistes chinois ont fui vers l’île après avoir perdu la guerre civile au profit des forces communistes.