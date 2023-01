Pékin menace de répondre aux mesures virales “inacceptables”

BEIJING (AP) – Le gouvernement chinois a vivement critiqué les exigences de test COVID-19 imposées aux visiteurs en provenance de Chine et a menacé de contre-mesures contre les pays impliqués, dont les États-Unis et plusieurs pays européens.

“Nous pensons que les restrictions d’entrée adoptées par certains pays visant la Chine manquent de fondement scientifique, et certaines pratiques excessives sont encore plus inacceptables”, a déclaré mardi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning lors d’un briefing quotidien.

“Nous sommes fermement opposés aux tentatives de manipulation des mesures COVID à des fins politiques et prendrons des contre-mesures basées sur le principe de réciprocité”, a-t-elle déclaré. Mao n’a pas précisé les mesures que la Chine pourrait prendre.

Les commentaires étaient les plus pointus de la Chine à ce jour sur la question. L’Australie et le Canada ont rejoint cette semaine une liste croissante de pays exigeant que les voyageurs en provenance de Chine passent un test COVID-19 avant d’embarquer sur leur vol, alors que la Chine lutte contre une épidémie nationale de coronavirus après avoir brusquement assoupli les restrictions qui étaient en place pendant une grande partie de la pandémie .

D’autres pays, dont les États-Unis, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et plusieurs pays européens, ont annoncé des mesures COVID-19 plus strictes pour les voyageurs en provenance de Chine, dans un contexte d’inquiétudes concernant le manque de données sur les infections en Chine et de crainte que de nouvelles variantes n’apparaissent.

La Chine a certaines des conditions d’entrée les plus strictes pour les personnes arrivant de l’étranger. Il est sur le point d’abandonner une quarantaine obligatoire de cinq jours pour toutes les arrivées, mais nécessitera toujours un test COVID-19 négatif dans les 48 heures suivant le vol.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré “qu’il n’y a aucune raison de représailles” de la part de Pékin pour les pays “prenant des mesures de santé prudentes pour protéger leurs citoyens” avec des restrictions liées au COVID sur les voyageurs en provenance de Chine. Elle a ajouté que les restrictions étaient “basées sur la santé publique et la science”.

“C’est quelque chose que nous tous, (et) d’autres pays faisons pour nous assurer que nous protégeons nos citoyens ici”, a déclaré Jean-Pierre.

Le Premier ministre français Elisabeth Borne a défendu les tests. À partir de mercredi, toute personne voyageant de la Chine vers la France devra présenter un test de virus négatif effectué dans les 48 heures précédentes et être soumise à des tests aléatoires à son arrivée.

“Nous sommes dans notre rôle, mon gouvernement est dans son rôle, protéger les Français”, a déclaré Borne mardi sur la radio France-Info.

Le Royaume-Uni exigera que les passagers en provenance de Chine passent un test COVID avant de monter à bord de l’avion à partir de jeudi. Le secrétaire aux Transports, Mark Harper, a déclaré que l’exigence était de “collecter des informations” car Pékin ne partage pas les données sur les coronavirus.

Les responsables de la santé testeront un échantillon de passagers à leur arrivée au Royaume-Uni, mais aucune quarantaine n’est requise pour ceux dont le test est positif, a-t-il déclaré.

“La politique concernant les arrivées de Chine consiste principalement à collecter des informations que le gouvernement chinois ne partage pas avec la communauté internationale”, a déclaré mardi Harper à la station de radio LBC.

L’Agence suédoise de santé publique a déclaré mardi qu’elle avait exhorté le gouvernement à exiger des voyageurs en provenance de Chine qu’ils présentent un récent test COVID-19 négatif.

La déclaration de l’agence intervient alors que la Suède, qui a pris la présidence tournante de l’UE, a convoqué mercredi une réunion du mécanisme de gestion de crise de l’UE pour tenter de s’entendre sur une ligne européenne commune.

Le gouvernement suédois « se prépare à pouvoir introduire des restrictions de voyage. Dans le même temps, nous menons un dialogue avec nos collègues européens pour obtenir les mêmes règles que possible dans l’UE », a déclaré le ministre de la Justice Gunnar Strömmer dans un communiqué.

L’Autriche prévoit également de tester les eaux usées de tous les avions en provenance de Chine pour de nouvelles variantes du coronavirus, a rapporté mardi l’agence de presse autrichienne, à la suite d’une annonce similaire de la Belgique la veille.

Les responsables chinois de la santé ont déclaré la semaine dernière qu’ils avaient soumis des données à GISAID, une plateforme mondiale de partage de données sur les coronavirus.

Les versions du virus alimentant les infections en Chine “ressemblent beaucoup” à celles qui ont été observées dans différentes parties du monde entre juillet et décembre, a déclaré lundi le GISAID.

Le Dr Gagandeep Kang, qui étudie les virus au Christian Medical College de Vellore en Inde, a déclaré que les informations en provenance de Chine, bien que limitées, semblaient suggérer que “le schéma se maintenait” et qu’il n’y avait aucun signe d’une variante inquiétante. émergeant.

Mi Feng, porte-parole de la Commission nationale chinoise de la santé, a déclaré que les autorités étaient ouvertes et transparentes depuis le début de la pandémie il y a trois ans. La Chine a tenu deux fois le mois dernier des réunions d’échange technique avec l’OMS sur la situation générale, le traitement médical, la vaccination et d’autres questions, a-t-il déclaré mardi.

Un haut responsable de Hong Kong a également critiqué les mesures prises par certains autres pays. Certains ont appliqué les exigences aux passagers de Hong Kong et de Macao, deux territoires chinois semi-autonomes, ainsi que de la Chine continentale.

Le secrétaire en chef de Hong Kong, Eric Chan, a déclaré dans un message sur Facebook que le gouvernement avait écrit lundi à divers consulats pour exprimer ses préoccupations concernant les règles “inutiles et inappropriées”.

Certains experts ont mis en doute l’efficacité des tests. Kerry Bowman, professeur adjoint à la faculté de médecine Temerty de l’Université de Toronto, a déclaré que les gens peuvent être testés positifs longtemps après leur entrée au pays.

L’exigence n’est «pas fondée sur la science à ce stade», a-t-il déclaré après que le Canada a annoncé des mesures le week-end dernier.

La Chine, qui pendant la majeure partie de la pandémie a adopté une stratégie « zéro-COVID » qui imposait des restrictions sévères visant à éradiquer le virus, a brusquement assoupli ces mesures en décembre.

Les autorités chinoises ont précédemment déclaré qu’à partir du 8 janvier, les voyageurs d’outre-mer n’auraient plus besoin de se mettre en quarantaine à leur arrivée en Chine, ouvrant la voie aux résidents chinois pour voyager.

Ken Moritsugu, Associated Press