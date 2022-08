Pékin maintient les exercices de Taïwan en cours

Les exercices militaires en cours comprennent l’entraînement à l’assaut amphibie

L’armée chinoise a déclaré que ses exercices autour de Taïwan se poursuivraient lundi, malgré les plans initiaux annoncés la semaine dernière selon lesquels ils dureraient jusqu’à la mi-dimanche. Ils ont été lancés en réponse à une visite sur l’île de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

L’entraînement de lundi se déroulera dans l’espace maritime et aérien près de l’île autonome et se concentrera sur les opérations d’assaut anti-sous-marin et amphibie, a indiqué un communiqué publié par le Commandement du théâtre oriental de Chine.

La prolongation de lundi de l’entraînement près de Taïwan est la deuxième annoncée par l’Armée populaire de libération en autant de jours. Le plan initial était de conclure l’entraînement vers midi dimanche.

La Chine a lancé une série de manœuvres autour de l’île après la visite de Pelosi malgré les objections de Pékin. Le gouvernement chinois a perçu le voyage comme un défi à sa revendication de souveraineté sur Taiwan.

L’île était le dernier bastion des forces nationalistes soutenues par les États-Unis, qui ont perdu la guerre civile chinoise des années 1940. Washington a officiellement transféré sa reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin lors du rapprochement des années 1970 avec la Chine. Néanmoins, les États-Unis ont maintenu des relations informelles avec Taiwan.

Pelosi a affirmé que son voyage sur l’île, le premier d’un responsable américain de son rang en 25 ans, était destiné à soutenir “la démocratie” contre “régimes autoritaires”. Pékin a affirmé avoir encouragé le sécessionnisme et imposé un certain nombre de sanctions à Pelosi et à Taïwan, en plus de lancer des exercices militaires.