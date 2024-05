Pékin lance des exercices de « punition » autour de Taiwan — RT World News

L’armée, la marine, les fusées et les forces aériennes chinoises pratiqueront des « frappes de précision sur des cibles clés »

L’Armée populaire de libération (APL) chinoise a lancé une série d’exercices conjoints autour de Taiwan destinés à servir de « Châtiment » et « avertissement » aux forces séparatistes en quête d’indépendance de l’île, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué.

Les exercices coordonneront l’armée, la marine, l’armée de l’air et la force de fusée de l’APL dans le détroit de Taiwan, se déroulant dans plusieurs directions autour de Taiwan et de ses îles périphériques jeudi et vendredi, a déclaré le porte-parole militaire Li Xi.

Les exercices se concentreront sur les patrouilles combinées de préparation au combat air-mer, la prise du contrôle du champ de bataille et les frappes de précision conjointes sur des cibles clés, a déclaré M. Li. Les exercices consisteront à se rapprocher des zones autour de Taiwan, ainsi qu’à mener des opérations à l’intérieur et à l’extérieur de la chaîne d’îles pour tester de réelles capacités de combat, a-t-il expliqué.

L’armée chinoise a déclaré que l’exercice était conçu pour servir de « une punition sévère pour les actes séparatistes des forces de l’« indépendance de Taiwan » », ainsi qu’un « un avertissement sévère contre l’ingérence et la provocation de forces extérieures. »

EN SAVOIR PLUS:

La Chine impose de nouvelles sanctions aux fabricants d’armes américains

En réponse, le ministère taïwanais de la Défense a déployé des avions, des navires de la marine et des systèmes de missiles côtiers pour surveiller les forces de l’APL, condamnant les exercices surprises comme mettant en péril la stabilité régionale.















Taiwan a été le dernier refuge des forces nationalistes pendant la guerre civile chinoise dans les années 1940 et est depuis resté de facto autonome, se désignant comme la République de Chine et allié des États-Unis. Pékin cherche à réintégrer pacifiquement l’île, mais prévoit qu’il pourrait recourir à la force militaire si Taipei déclarait officiellement son indépendance.

Dans un discours prononcé lundi, le nouveau président taïwanais, Lai Ching-te, a exhorté Pékin à « faire face à la réalité de l’existence de la République de Chine » et « s’engager dans une coopération avec le gouvernement légal choisi par le peuple taïwanais. » Il a ajouté que Taipei et Pékin sont « non subordonnés les uns aux autres ».

Pékin a qualifié ces déclarations de provocatrices et de séparatistes. Chen Binhua, porte-parole du Bureau des affaires de Taiwan du Conseil d’État, a accusé Lai de « connivence » et agissant comme un « pion » aux forces extérieures, promettant de « contrecarrez-les et punissez-les. »