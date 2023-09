Pékin, la capitale chinoise, a de grands projets en matière de robotaxis, selon Pony.ai

Le robotaxi Apollo Go de Baidu, à droite, opère dans la banlieue de Yizhuang à Pékin, aux côtés de la version de Pony.ai. Les deux véhicules sont photographiés ici en novembre 2021, peu après que Pékin ait autorisé les compagnies à facturer des tarifs.

D’autres approbations pour les opérations de robotaxi dans la ville sont à venir, a déclaré Ning Zhang, vice-président de Pony.ai et chef de son centre de recherche et développement de Pékin.

Cela élimine complètement le coût d’un chauffeur. Auparavant, les robotaxis commerciaux destinés au public devaient avoir un employé assis à l’intérieur avec le passager. Le district de Yizhuang se trouve à environ une demi-heure de route du centre-ville de Pékin et abrite des sociétés telles que JD.com.

Depuis mardi, le district de Yizhuang, dans la banlieue de Pékin, autorise officiellement les opérateurs de robotaxi locaux – principalement Baidu et la startup Pony.ai – facture des tarifs pour des taxis entièrement autonomes, sans personnel humain à l’intérieur.

Sur plus de 200 robots-taxis exploités par Pony.ai dans la région, seulement une dizaine sont actuellement entièrement sans conducteur, a déclaré Zhang. Il a noté que la ville de Pékin prend en compte sept facteurs dans un processus progressif visant à autoriser l’exploitation d’un robot-taxi public, notamment le siège sur lequel le conducteur de sécurité est assis et si la voiture est utilisée à des fins d’essais ou à des fins commerciales.

Il y a moins de deux ans, en novembre 2021, la ville de Pékin a autorisé les opérateurs de robotaxi à percevoir des tarifs pour les trajets publics, une première étape vers l’élimination du coût du chauffeur. Les gens peuvent réserver des trajets en robotaxi hautement subventionnés depuis Baidu et Pony.ai dans le district de Yizhuang via les applications des entreprises.

En juillet, Le maire de Pékin, Yin Yong, a rencontré séparément Pony.ai, Alibaba et Xiaomi encouragent leurs travaux dans les domaines des voitures connectées, de l’intelligence artificielle et d’autres technologies avancées. C’est ce que révèle un rapport des médias d’État republié par Pony.ai sur son compte officiel WeChat.

Citant des conversations avec le maire de Pékin, Zhang a déclaré que d’ici la fin de l’année, la ville avait pour objectif d’étendre les zones de test des robots taxis à l’aéroport international de Daxing et autour d’une gare.

Zhang de Pony.ai a affirmé que la startup n’avait jamais eu d’accident de robotaxi public entièrement sans conducteur en Chine et qu’elle avait le meilleur bilan de sécurité au monde.

Aux États-Unis, San Francisco est l’une des principales villes testant des robotaxis. En août, les autorités de l’État de Californie ont déclaré Waymo d’Alphabet et Cruise de General Motors pourraient proposer des services de robotaxi payants à San Francisco et transporter des passagers dans toute la ville, 24 heures sur 24.

L’aéroport international de Pékin Daxing se trouve au sud du centre-ville de Pékin, désigné par l’étoile jaune, la zone de Yizhuang près du marqueur « G2 » étant la plus proche du centre-ville.

Il a déclaré que seul un groupe limité de personnes avait accès aux données sensibles et que les données chinoises restaient en Chine, tandis que toutes les données américaines restaient aux États-Unis.

Zhang de Pony.ai a déclaré que la société nettoie ses données en supprimant les informations sensibles telles que les numéros de plaque d’immatriculation des véhicules et les données liées à l’identité d’une personne, y compris l’effacement des visages des vidéos.

Géant chinois de la technologie Baidu exploite des robotaxis, sous la marque Apollo Go, dans d’autres villes de Chine et affirme avoir effectué plus de 3,3 millions de trajets.

En juin, le géant de la technologie a annoncé avoir reçu l’autorisation d’exploiter des robotaxis sans personnel dans une banlieue de Shenzhen. Cela faisait suite à une approbation similaire en août 2022 pour supprimer le personnel humain de certains robotaxis dans certaines parties de Wuhan et de Chongqing.

Pony.ai exploite également des robotaxis à Guangzhou, Shenzhen et Shanghai, a déclaré Zhang.

— Kif Leswing et Lora Kolodny de CNBC ont contribué à cette histoire.