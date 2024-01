Pékin intensifie sa pression militaire sur Taiwan après l’annonce de négociations entre les États-Unis et la Chine

Le ministère de la Défense de Taiwan affirme que la Chine a envoyé plus de 30 avions de guerre et un groupe de navires de guerre vers l’île sur une période de 24 heures.

TAIPEI, Taiwan — La Chine a envoyé plus de 30 avions de guerre et un groupe de navires de guerre vers Taiwan, a annoncé samedi le ministère de la Défense de l’île.

La pression militaire fait suite à l’annonce selon laquelle de hauts représentants américains et chinois devaient se rencontrer dans la capitale thaïlandaise alors que les deux pays cherchaient à apaiser les tensions.

L’Armée populaire de libération chinoise a envoyé 33 avions, dont des chasseurs SU-30, et six navires de la marine autour de Taiwan, entre vendredi 6 heures du matin et samedi 6 heures du matin. Parmi eux, 13 avions de guerre ont traversé la ligne médiane du détroit de Taiwan, une frontière non officielle considérée comme un tampon entre l’île et le continent. Taiwan a surveillé la situation et a employé ses propres forces en réponse à ces activités.

La Chine revendique Taiwan autonome comme son propre territoire et a montré ces dernières années son mécontentement face aux activités politiques à Taiwan en envoyant des avions et des navires militaires. Taïwan a déclaré que six ballons chinois avaient survolé l’île ou traversé l’espace aérien juste au nord de celle-ci quelques jours après que l’île autonome ait élu Lai Ching-te comme nouveau président. Le Parti démocrate progressiste de Lai a largement fait campagne sur l’autodétermination, la justice sociale et le rejet des menaces chinoises.

Le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi étaient tous deux à Bangkok pour des entretiens, même s’il n’était pas clair quand la réunion aurait lieu ni si elle avait déjà eu lieu.

Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés en marge d’un sommet en novembre dans le but de rétablir des relations tendues en raison de querelles sur une série de questions économiques et géopolitiques. La porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Adrienne Watson, a déclaré que la réunion prévue à Bangkok poursuit l’engagement pris par Biden et Xi de “maintenir la communication stratégique et de gérer la relation de manière responsable”.

Au cours des discussions, le ministre des Affaires étrangères Wang exposera clairement la position de la Chine sur Taiwan et sur les relations entre les États-Unis et la Chine, et discutera des préoccupations internationales et régionales, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère Wang Wenbin.

Une préoccupation internationale immédiate pour les deux pays concerne les tensions dans la mer Rouge, qui ont bouleversé le commerce mondial en obligeant de nombreux chargeurs à éviter le canal de Suez. Pékin a déclaré qu’il déployait des efforts positifs pour désamorcer la situation dans laquelle les rebelles Houthis soutenus par l’Iran ont tiré des missiles sur des navires internationaux.