Pékin intensifie la pression militaire sur Taiwan alors que les négociations entre les États-Unis et la Chine reprennent

L’intensification de la pression militaire intervient alors que les États-Unis et la Chine tentent de remettre leurs relations sur les rails après quelques années glaciales. Par exemple, lors de leur réunion, Sullivan et Wang ont confirmé mardi leur intention de lancer un « Groupe de travail sur la lutte contre les stupéfiants » collaboratif entre les États-Unis et la Chine pour résoudre la crise du fentanyl.

“M. Sullivan a souligné lors de la réunion que les Etats-Unis et la RPC sont en compétition mais que les Etats-Unis ne recherchent pas le conflit ou la confrontation, et qu’il existe des domaines de coopération dans leurs relations”, a déclaré samedi un haut responsable de l’administration.

Mais les actions militaires chinoises au cours des dernières 24 heures pourraient compliquer les espoirs de coopération.

L’approche de la Chine à l’égard de Taiwan, qu’elle considère comme son territoire, constitue un point de friction sensible dans sa relation précaire avec les États-Unis, qui croient que Taiwan conservera son statut d’autonomie gouvernementale. La question litigieuse revient presque à chaque fois États-Unis-Chine réunion, y compris les entretiens très médiatisés entre le président Joe Biden et le président chinois Xi Jinping en novembre.