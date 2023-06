Pékin grésille sous la pire vague de chaleur et les autorités demandent aux gens de rester à l’intérieur

TAIPEI, Taïwan (AP) – Pékin et certaines parties du nord de la Chine connaissent des températures record, les autorités exhortant les gens à limiter leur temps à l’extérieur.

L’observatoire de Nanjiao, dans le sud de Pékin, a enregistré samedi pour la première fois des températures supérieures à 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) pour la troisième journée consécutive, selon l’Administration météorologique de Chine.

Dans la province voisine du Hebei et dans la ville portuaire de Tianjin, les températures ont également grimpé au-dessus de 40 ° C au cours des derniers jours, incitant les autorités à émettre des alertes «rouges» en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Dans le système d’alerte météorologique à quatre niveaux de la Chine, le rouge indique les conditions les plus sévères.

Jeudi, Pékin a connu sa deuxième journée la plus chaude jamais enregistrée – avec des températures atteignant 41,1 C (106 F). Il s’agissait également de la température la plus élevée jamais enregistrée dans la capitale chinoise au cours du mois de juin.

Le record absolu de Pékin de 41,9 C (107 F), depuis le début des records modernes, s’est produit le 24 juillet 1999.

Les météorologues chinois affirment que la vague de chaleur actuelle a été causée par des masses d’air chaud associées à des crêtes à haute pression dans l’atmosphère et aggravées par de fines couvertures nuageuses et de longues heures de clarté autour du solstice d’été.

D’autres pays d’Asie ont connu ces dernières semaines des vagues de chaleur meurtrières, qui, selon les scientifiques, sont aggravées par la hausse des températures mondiales, causée en partie par la combustion de combustibles fossiles.

En Chine, la canicule a coïncidé avec un jour férié de trois jours, le Dragon Boat Festival, consacré à manger des boulettes de riz et des bateaux de course propulsés par des équipes de pagayeurs.

Les autorités météorologiques de Pékin ont exhorté les habitants à éviter de faire de l’exercice à l’extérieur pendant de longues périodes et à prendre des mesures pour se protéger du soleil.

Les températures dans la capitale devraient chuter à environ 34 ° C (93 ° F) lundi avant de remonter plus tard la semaine prochaine.

