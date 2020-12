Le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé l’ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures de Pékin au motif des droits de l’homme, après que l’ambassade de Washington en Chine ait appelé les citoyens chinois à «défendre hardiment» leurs droits.

S’exprimant lors d’un point de presse régulier, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré aux journalistes que les États-Unis avaient écrit le manuel sur l’hypocrisie des droits de l’homme et a appelé les gens à se demander ce que le terme signifie réellement.

Les droits de l’homme ne sont pas un slogan vide et glorieux, et encore moins un outil pour s’ingérer dans les affaires intérieures d’autres pays, mais une réelle amélioration de la vie, la réalisation de la valeur et de la dignité que la plupart des gens peuvent ressentir.

Hua répondait à une question des médias concernant un message de l’ambassade américaine sur Weibo – la version chinoise de Twitter – mercredi. Le message, rédigé à la veille de la Journée des droits de l’homme, appelait les citoyens chinois à «Debout audacieusement» pour leurs droits.

Hua a déclaré que le peuple chinois ne se laisserait pas berner par la propagande américaine et était pleinement conscient de l’hypocrisie américaine.

«Où sont les droits humains des plus de 15 millions de personnes diagnostiquées et de près de 300 000 Américains qui sont morts de Covid? Où sont les droits humains de plus de 40 millions de personnes d’ascendance africaine aux États-Unis? Où sont les droits humains de millions de civils en Irak et en Afghanistan pendant la guerre? » a-t-elle demandé, prétendant se faire l’écho des commentaires des gens sur Weibo.

La porte-parole s’est particulièrement attachée à la réponse américaine à Covid-19: «Le nombre de décès dus à Covid-19 aux États-Unis en une seule journée a dépassé le nombre de victimes de l’incident du 11 septembre. C’est en effet choquant et triste. »

En Chine, «Le droit à la vie est le plus grand des droits humains», Hua a insisté, ajoutant que la réponse de Pékin au coronavirus était symbolique de son engagement à donner la priorité à la vie des gens.

Les relations entre Pékin et Washington se sont intensifiées cette année, les États-Unis critiquant fortement l’engagement de la Chine en faveur des droits de l’homme, l’érosion des valeurs démocratiques dans l’ancienne colonie britannique de Hong Kong et le traitement des Ouïghours au Xinjiang.

