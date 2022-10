Pékin furieux d’une nouvelle visite étrangère à Taïwan

Un voyage à Taipei de législateurs canadiens a “grossièrement ingéré” dans les affaires intérieures de la Chine, a déclaré Pékin

Le gouvernement chinois a condamné une récente visite à Taïwan de députés canadiens, exigeant qu’Ottawa cesse ses relations diplomatiques directes avec l’île et respecte ses revendications territoriales.

Dans une déclaration publiée au Globe and Mail jeudi, l’ambassade de Chine au Canada a dénoncé un voyage à Taïwan de la législatrice libérale Judy Sgro et d’autres membres du “Groupe d’amitié parlementaire Canada-Taïwan”, qui a débuté dimanche dernier.

“La Chine s’est constamment et fermement opposée à toute forme d’échanges officiels entre la région de Taïwan et les pays ayant des relations diplomatiques avec la Chine”, dit-il, ajoutant que la visite “viole de manière flagrante le principe d’une seule Chine, s’immisce grossièrement dans les affaires intérieures de la Chine et envoie un signal gravement erroné aux forces séparatistes de “l’indépendance de Taiwan”.

Après avoir conféré la Médaille spéciale de la diplomatie au président @JudySgroMPle ministre Wu a organisé un banquet pour #Canada🇨🇦-#Taïwan🇹🇼 Délégation du Groupe d’amitié parlementaire. Nous sommes reconnaissants du soutien des législateurs partageant les mêmes idées et nous nous sentons vraiment bénis de les appeler nos amis ! pic.twitter.com/Snvw8gpB3Q — 外交部 Ministère des affaires étrangères, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) 12 octobre 2022

Sgro a été rejoint par son compatriote libéral Angelo Iacono, ainsi que les députés conservateurs Richard Martel et Chris Lewis, et Simon-Pierre Savard-Tremblay du parti Bloc québécois, qui ont déclaré s’être rendus à Taïwan en signe de solidarité.

L’ambassade a ajouté que Pékin considère l’île comme un “partie inaliénable du territoire chinois”, et que la reconnaissance de sa revendication territoriale constitue la “Base politique sur laquelle la Chine développe ses relations avec d’autres pays, dont le Canada.”

Bien que la déclaration ne fasse état d’aucune mesure de représailles contre Ottawa, elle réitère que “La Chine continuera à prendre des mesures résolues et fortes pour défendre sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale, et s’opposer à l’ingérence de forces extérieures dans les affaires intérieures de la Chine.”

Sgro est le dernier responsable étranger à diriger une délégation à Taïwan ces derniers mois, la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, attisant la colère de Pékin avec une visite très médiatisée en août, provoquant des exercices militaires chinois sans précédent près de l’île tout en faisant monter en flèche les tensions régionales.

D’autres responsables américains se sont depuis rendus à Taipei pour rencontrer leurs homologues taïwanais – y compris pas plus tard que cette semaine – tandis que l’Allemagne a envoyé six législateurs du Bundestag pour une visite de cinq jours au début du mois.

Taïwan, qui se réfère officiellement à elle-même comme la “République de Chine”, est autonome depuis 1949, bien qu’elle n’ait jamais obtenu son indépendance du continent et que peu de pays la reconnaissent comme une nation souveraine. Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire dans le cadre de la politique d’une seule Chine, et bien que la République populaire ait déclaré à plusieurs reprises son intention de se réunir pacifiquement avec Taiwan, elle n’a pas exclu une solution militaire au problème.