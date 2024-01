Pékin FUNS iTown H9 Office Design / CPLUS

© CPLUS

Conception de bureaux FUNS iTown H9 à Pékin

Embracing le P.paysage

Le bâtiment H9 de FUNS iTown à Gaobeidian, Pékin, co-utilisé par deux organisations créatives, Weestar Studio et XINGHUI CREATIONS. L’espace commun du premier étage sert aux expositions et aux événements, tandis que les étages supérieurs accueillent les bureaux des deux organisations. Le côté sud du bâtiment est traversé par plusieurs voies de marchandises, et les trains qui passent de temps en temps portent la mémoire historique du parc. Inspiré du « Paysage continu », le design tente de briser les frontières physiques de l’espace de bureau, combinant les traces de la civilisation industrielle avec la scène de travail quotidienne chargée pour créer un environnement de bureau ouvert qui peut stimuler l’imagination et des espaces publics flexibles.

Dialogue : intérieur et extérieur

Lorsque CPLUS a repris le projet, l’ensemble du bâtiment était dans un état déplorable. En fonction des caractéristiques du site et des besoins du client, les architectes ont d’abord procédé à des ajustements partiels de l’interface reliant les espaces intérieurs et extérieurs. Après rénovation, un nouvel espace multifonctionnel à plafond ouvert a été ajouté du côté est. La partie inférieure de sa façade a été transformée d’un mur solide en ouvertures, tandis que la fenêtre d’origine au-dessus a été fermée. Ce changement d’élévation assure une abondance de lumière à l’intérieur et une connexion visuelle plus étroite avec la vue sur le jardin. Le muret de la terrasse extérieure orientée sud a été démoli et remplacé par des panneaux de verre, permettant une vue dégagée et continue sur le passage du train et un moment de détente.

Dialogue : Espace verticals

Les différentes scènes d’utilisation entre les étages se pénètrent les unes dans les autres à travers les vides et les ouvertures des fenêtres, rendant l’espace intérieur fluide et tridimensionnel. Après avoir enlevé la dalle du deuxième étage au-dessus de la zone multifonctionnelle, une cour intérieure a été libérée, formant un espace progressif avec le jardin extérieur. La distribution échelonnée de la cour intérieure et de l’espace aérien d’origine entre les deuxième et troisième étages du côté ouest permet aux personnes présentes dans le jardin, l’espace multifonctionnel et l’espace bureau ouvert de communiquer entre elles à différentes hauteurs et crée un nouvel espace. commande.

De plus, l’espace multifonctionnel, en tant qu’espace central, n’est pas seulement une extension de la galerie, mais aussi un lieu où le personnel peut négocier, se reposer et échanger des idées, où une riche variété de scénarios de bureau se déroule librement. Un escalier léger surplombe l’espace de bureau ouvert au deuxième étage et constitue un chemin pratique pour les employés des deux entreprises, également visible depuis la cour intérieure. Trois ouvertures en forme de cadre entourent le haut de la zone multifonctionnelle, qui peut être utilisée comme vitrine pour les figurines de jouets chauds. Les personnes qui montent et descendent les escaliers, travaillent ou lisent près de la fenêtre peuvent naturellement entrer dans le cadre.

Dialogue: Bdépart

Sur la façade ouest, certaines ouvertures de fenêtres ont été bloquées pour répondre aux besoins du propriétaire en matière d’utilisation des murs. Le mur vierge est non seulement utilisé pour afficher les collections d’art changeantes et les créations créatives des deux sociétés, mais peut également être disposé de manière flexible comme toile de fond pour une séance photo. Une variété d’œuvres entrent en collision avec l’espace tridimensionnel, transmettant l’image de l’entreprise et augmentant la reconnaissance de la marque, tout en encourageant la libre imagination spatiale dans l’usage quotidien.