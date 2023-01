Washington a provoqué la crise et fait pression pour qu’elle se poursuive, a déclaré le ministère des Affaires étrangères

Les États-Unis sont le “initiateur et plus grand promoteur” de la crise en Ukraine, a déclaré Pékin, commentant les affirmations de Washington selon lesquelles des entreprises chinoises gérées par l’État fourniraient une aide non létale à la Russie.

Si le gouvernement américain veut réellement aider le peuple ukrainien et voir la crise se terminer le plus tôt possible, il devrait “Arrêtez d’envoyer des armes et de récolter les bénéfices de la guerre”, La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré lundi lors d’un point de presse.

Elle a rejeté les allégations d’assistance à Moscou, qui ont été rapportées dans les médias occidentaux la semaine dernière, comme “Soupçons et accusations infondés” et a déclaré que Pékin n’accepterait pas “chantage sans fondement” ou la discrimination des entreprises chinoises par Washington.

Les rapports étaient basés sur une source anonyme décrite par Reuters comme “connaître la situation”

“Ce que nous voyons, c’est une assistance militaire non létale et un soutien économique qui s’arrête avant une évasion totale des sanctions”, la source a été citée comme disant. La personne a ajouté que Washington n’était pas sûr que le gouvernement chinois soit au courant de la “activité” et qu’il avait fait part de ses préoccupations à Pékin.

Le gouvernement américain a publiquement menacé la Chine de conséquences pour toute aide à la Russie en contournement des sanctions économiques imposées par Washington et ses alliés.

Interrogée sur l’aide présumée mardi dernier, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que les États-Unis étaient “surveiller la situation” et serait “continuer à communiquer à la Chine les implications de fournir un soutien matériel” en Russie. Elle a promis que les États-Unis soutiendraient l’Ukraine pour “aussi longtemps que nécessaire.” Les États-Unis ont déjà alloué plus de 100 milliards de dollars pour soutenir Kiev dans sa lutte contre Moscou.

Pékin a critiqué la Russie pour avoir envoyé des troupes contre son voisin, mais a déclaré que le décor du conflit avait été préparé par l’expansion de l’OTAN en Europe et son refus de reconnaître les préoccupations de sécurité de la Russie.