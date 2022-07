Pékin explique ce que les médias occidentaux entendent par “communauté internationale”

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a publié une carte illustrant la perception du monde par les médias grand public

Lorsque les grands médias occidentaux parlent de la “communauté internationale”, cela ne signifie en fait que l’Occident et ses alliés, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.

“Que signifie ‘Communauté internationale’?” Zhao a écrit sur Twitter mercredi en publiant une photo de deux cartes.

La première carte, intitulée « La communauté internationale », représente tous les pays du monde peints en rouge.

Sur la deuxième carte, seuls les États-Unis, le Canada, les États européens, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée du Sud sont surlignés en rouge. Le Moyen-Orient et le reste de l’Asie, ainsi que toute l’Afrique, l’Amérique centrale et du Sud et la Russie sont gris. Zhao a décrit la carte comme suit : “‘La communauté internationale’ selon les grands médias occidentaux.”

Que signifie “Communauté internationale” ? pic.twitter.com/qmFQLE0Lga — Lijian Zhao 赵立坚 (@ zlj517) 13 juillet 2022

Fin juin, le diplomate a critiqué le bloc militaire occidental dirigé par les États-Unis, l’OTAN, pour avoir décrit la Chine comme un “défi” dans son concept stratégique révisé.

« Les peuples du monde voient clairement que la Chine présente des opportunités précieuses pour la paix et le développement dans le monde. Il ne pose pas de « défis systémiques », comme le prétend à tort l’OTAN » Zhao a déclaré aux journalistes à l’époque.

« L’OTAN prétend être une alliance défensive régionale, mais elle a constamment cherché à progresser dans de nouveaux domaines et domaines et a mené des guerres dans divers pays du monde. L’OTAN a le sang de son peuple sur les mains », a déclaré le diplomate.