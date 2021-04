S’exprimant vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a rejeté les allégations selon lesquelles la liberté religieuse était compromise par Pékin, notant que «La Chine est un pays de droit, et le gouvernement chinois protège la liberté de croyance religieuse des citoyens conformément à la loi.»

Les commentaires du porte-parole sont intervenus après qu’une commission indépendante, la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, a déclaré mercredi que la Chine devrait être désignée comme un «Pays particulièrement préoccupant» (CPC) sur la liste du Département d’État.

Zhao a affirmé que la commission était peut-être indépendante mais « A toujours été plein de préjugés politiques contre la Chine, et il publie des rapports année après année pour discréditer la politique religieuse de la Chine et s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine. »

Le porte-parole a déclaré que la Chine compte près de 200 millions de croyants religieux, plus de 380 000 religieux, environ 5 500 organisations religieuses et plus de 140 000 lieux religieux enregistrés. «Peu importe la façon dont les États-Unis calomnient et dénigrent, ces faits ne peuvent pas être modifiés.»

La Chine a reçu une recommandation pour être renommée en tant que «Pays particulièrement préoccupant» mercredi. La commission a également recommandé que l’Inde, la Russie, le Vietnam et la Syrie soient ajoutés à une liste noire du Département d’État sur la liberté religieuse. La liste comprend déjà le Myanmar, la Chine, l’Érythrée, l’Iran, le Nigéria, la Corée du Nord, le Pakistan, l’Arabie saoudite, le Tadjikistan et le Turkménistan.

Le rapport affirmait que la liberté religieuse s’était détériorée en Chine depuis 2020, notant que les autorités avaient ciblé des groupes religieux avec «Connexions étrangères perçues», comme le christianisme, l’islam et le bouddhisme tibétain.

Ces dernières années, les États-Unis et leurs alliés ont également critiqué le traitement présumé des musulmans ouïghours par la Chine. Mercredi, le parlement britannique a voté pour qualifier les actions de la Chine contre sa population ouïghoure de « génocide. » Pékin rejette ces allégations.

