Pékin exhorte Taipei à s’abstenir de toute manipulation politique et à permettre aux Taïwanais d’accéder aux vaccins chinois contre le Covid-19

S’exprimant vendredi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a réitéré le lien de sang entre la Chine continentale et ceux qui vivent sur l’île de Taïwan, que Pékin considère comme faisant partie intégrante du pays. Le porte-parole a déclaré que la Chine « sympathise avec la grave épidémie à laquelle sont confrontés les compatriotes taïwanais » et s’est engagé à continuer à offrir son soutien.

Wang a déclaré que, malgré la bonne volonté de la Chine, les autorités taïwanaises continuaient de bloquer leur aide. « Le DPP [Democratic Progressive Party] les autorités ont empêché la partie continentale d’importer des vaccins à Taïwan de toutes les manières possibles, et ont même prétendu à tort que la partie continentale entravait son approvisionnement en vaccins », il a déclaré.

Le porte-parole a affirmé que le DPP était engagé dans une manipulation politique et n’acceptait pas l’aide de la Chine parce qu’elle n’était pas conforme à son propre intérêt politique. Wang a appelé le DPP à travailler à la place pour le meilleur résultat pour le peuple taïwanais.

« La prévention des pandémies est la chose la plus importante et la vie est primordiale. Je voudrais exhorter les autorités taïwanaises à se concentrer sur la prévention scientifique des épidémies, à éliminer les obstacles politiques créés par l’homme et à assurer la vie, la santé, les intérêts et le bien-être des compatriotes de Taïwan », Wang a ajouté.

Vendredi, malgré le lent déploiement de sa vaccination, le Japon a offert 1,24 million de doses du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca à Taïwan, doublant ainsi le stock de vaccins de l’île, dans le but de réduire les problèmes d’approvisionnement et de ralentir un pic national de cas de virus.

Taipei n’avait reçu qu’environ 860 000 doses avant vendredi – principalement des injections d’AstraZeneca et certaines de Moderna. Le gouvernement a commandé 20 millions supplémentaires et développe son propre vaccin national.

Malgré la pression des groupes d’opposition, Taipei a refusé d’accepter les vaccins de Pékin. En mai, un ancien chef de l’opposition, Hung Hsiu-chu, a déclaré : « Le véritable ennemi est le virus, pas le continent. »

