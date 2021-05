Pékin exhorte les «  manières de base  » après le tweet émoussé des Philippines sur la mer de Chine méridionale

Drapeaux nationaux de la Chine et des Philippines.

La Chine a appelé à des « manières de base » et a mis en garde contre la « diplomatie par mégaphone » après que le secrétaire philippin aux Affaires étrangères Teodoro Locsin Jr. a critiqué Pékin dans un tweet offensif.

Lundi, Locsin a dit à la Chine dans un tweet de « faire sortir » alors que les deux pays s’engageaient dans une guerre des mots sur la mer de Chine méridionale. Le secrétaire a été un critique virulent de la Chine dans le gouvernement du président Rodrigo Duterte et est connu pour ses remarques parfois brutales.

Dans plusieurs tweets au cours des jours suivants, Locsin s’est excusé auprès du conseiller d’Etat chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi et a déclaré qu’il avait été « provoqué par la dernière violation territoriale la plus grave ». Pendant ce temps, le porte-parole de Duterte, Harry Roque, aurait déclaré que le président philippin avait rappelé aux responsables que le blasphème n’a pas sa place dans la diplomatie.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a répondu à l’explosion de Locsin une déclaration de mardi, affirmant que « les faits ont prouvé à maintes reprises que la diplomatie des mégaphone ne peut que saper la confiance mutuelle plutôt que changer la réalité ».