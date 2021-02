Pékin exhorte les États-Unis à revenir à l’accord nucléaire iranien après que le chien de garde ait conclu un accord de dernière minute pour prolonger temporairement les inspections de sites

Le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé Washington à sortir de l’impasse de l’accord nucléaire iranien en revenant au pacte de 2015, qui impose des restrictions aux ambitions iraniennes, alors que la date limite de Téhéran pour l’action du président Biden passe.

«La Chine croit toujours que le retour des États-Unis à l’accord global est la seule manière correcte de sortir de l’impasse nucléaire iranienne», Lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré aux journalistes.

Wang a déclaré que les États-Unis et leurs alliés devraient renforcer leur sentiment d’urgence et revenir à la table des négociations avec l’Iran, ajoutant que toutes les parties devraient agir avec «Calme et retenue» et évitez toute action qui pourrait aggraver la situation.

Les commentaires du porte-parole interviennent après que l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a convenu dimanche d’un accord de dernière minute avec Téhéran, pour prolonger de trois mois l’accès du chien de garde aux sites nucléaires iraniens, bien qu’avec moins de capacité de surveillance.

Téhéran avait menacé de couper tout accès aux inspecteurs de l’AIEA le 21 février à moins que le président américain Joe Biden ne révoque les sanctions de l’ère Trump contre l’Iran.

Pékin a salué l’accord AIEA-Téhéran, ajoutant que la Chine espère que le chien de garde et l’Iran continueront à se rencontrer à mi-chemin et à jouer un rôle constructif pour sortir de l’impasse.

S’exprimant plus tôt en février, le président iranien Hassan Rohani a déclaré que Téhéran n’avait pas encore vu de « Bonne volonté » de la nouvelle administration à Washington malgré une rhétorique plus positive du bureau de Biden.

« Nous n’avons pas vu [any signs of] nouveaux actes et bonne volonté de la part du nouveau [US] administration encore. Sa rhétorique a peut-être changé, mais ce qui est important, c’est l’action; par conséquent, nous devrions voir ce qu’il fera dans la pratique pour compenser [Trump’s] crimes, » A expliqué Rohani.

En janvier, l’Iran a encore creusé les vestiges du pacte nucléaire (le Plan d’action global conjoint: JCPOA) qui a été signé entre lui et six grandes puissances mondiales en 2015, imposant des contraintes aux ambitions nucléaires de Téhéran.

Alors que Trump est sur le point de quitter ses fonctions, l’Iran a porté à 20% l’allocation d’enrichissement d’uranium du pays – un chiffre bien supérieur au niveau de 3,67% convenu dans le pacte de 2015, mais toujours bien en dessous du niveau de 90% considéré comme de qualité militaire. .

Trump avait unilatéralement retiré les États-Unis du pacte en 2018 et introduit des sanctions paralysantes contre l’Iran. Téhéran a appelé à plusieurs reprises Washington à faire le premier pas et à lever les sanctions.

