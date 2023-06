Pékin et Washington échangent des barbes après que Biden ait qualifié le chinois Xi de « dictateur »

Le département d’État a applaudi mercredi à Pékin après que le ministère chinois des Affaires étrangères s’est fermement opposé au président Biden qualifiant le président chinois Xi Jinping de « dictateur ».

« Nous n’hésiterons pas à appeler les domaines sur lesquels nous ne sommes pas d’accord ou à être francs et directs », a déclaré aux journalistes le principal porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel. « L’un de ces domaines sur lesquels le président et le secrétaire ont été clairs concerne les différences entre les démocraties et les autocraties. »

Biden a déclenché la fureur mardi soir après avoir qualifié Xi de dictateur et suggéré que le dirigeant chinois était « gêné » par la débâcle du « ballon » plus tôt cette année.

LA CHINE RIPOSTE À BIDEN POUR AVOIR APPELÉ LE PRÉSIDENT XI JINPING UN DICTATEUR : « EXTRÊMEMENT ABSURDE ET IRRESPONSABLE »

S’exprimant lors d’une collecte de fonds en Californie, Biden a déclaré: « La raison pour laquelle Xi Jinping a été très contrarié lorsque j’ai abattu ce ballon avec deux wagons remplis d’équipement d’espionnage, c’est qu’il ne savait pas qu’il était là.

« C’est un grand embarras pour les dictateurs, quand ils ne savaient pas ce qui s’était passé », a-t-il poursuivi. « Ce n’était pas censé aller là où c’était. »

Biden a déclaré que le ballon avait « dévié de sa trajectoire » alors qu’il traversait les États-Unis

« Et il ne le savait pas. Quand il a été abattu, il était très gêné. Il a nié qu’il était même là », a ajouté Biden.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a répondu aux commentaires mercredi matin et a accusé Biden de « provocation politique flagrante », qualifiant ses commentaires d' »absurdes » et d' »irresponsables ».

« La Chine exprime un fort mécontentement et une forte opposition », a déclaré Mao, ajoutant que les commentaires de Biden « vont totalement à l’encontre des faits et violent gravement le protocole diplomatique, et portent gravement atteinte à la dignité politique de la Chine ».

BIDEN APPELLE LE PRÉSIDENT CHINOIS XI JINPING UN DICTATEUR

Mao a une fois de plus affirmé que les États-Unis avaient mal géré le ballon capricieux, qui, selon la Chine, collectait des données météorologiques, et a déclaré : « Les États-Unis auraient dû le gérer de manière calme et professionnelle.

« Cependant, les États-Unis ont déformé les faits et utilisé la force pour faire du battage médiatique sur l’incident, révélant pleinement sa nature d’intimidation et d’hégémonie », a-t-elle ajouté.

Patel a soutenu les commentaires du président et a déclaré aux journalistes qu ‘ »il ne devrait pas être surprenant que nous ayons des différences et des désaccords avec le [People’s Republic of China] RPC. »

La querelle publique survient juste un jour après que le secrétaire d’État Antony Blinken a terminé un voyage en Chine dans le but d’améliorer les relations historiquement faibles entre Washington et Pékin.

Patel a déclaré que les États-Unis continueraient à dialoguer avec la Chine par des moyens diplomatiques et « responsables » pour « gérer les tensions et dissiper les idées fausses ».

« Cela ne signifie pas, bien sûr, que nous ne serons pas francs et directs sur notre différence », a-t-il ajouté.