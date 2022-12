Pékin et Shenzhen abandonnent les tests COVID-19 pour les transports publics

BEIJING (AP) – Les autorités chinoises locales ont annoncé samedi un nouvel assouplissement des restrictions liées au COVID-19, les grandes villes telles que Shenzhen et Pékin n’exigeant plus de tests négatifs pour prendre les transports en commun.

Le léger assouplissement des exigences de test COVID-19 survient alors même que les infections virales quotidiennes atteignent des niveaux presque record et fait suite aux manifestations du week-end à travers le pays par des résidents frustrés par l’application rigide des restrictions antivirus qui entrent maintenant dans leur quatrième année, alors même que le reste du monde s’est ouvert.

Le centre de fabrication technologique du sud de Shenzhen a déclaré samedi que les navetteurs n’avaient plus besoin de montrer un résultat négatif au test COVID-19 pour utiliser les transports en commun ou pour entrer dans les pharmacies, les parcs et les attractions touristiques.

Pendant ce temps, la capitale Pékin a déclaré vendredi que les résultats des tests négatifs ne sont plus requis pour les transports publics à partir du 5 décembre. Cependant, un résultat négatif obtenu au cours des dernières 48 heures est toujours requis pour entrer dans des lieux comme les centres commerciaux, qui ont progressivement rouvert avec de nombreux restaurants et restaurants proposant des services de plats à emporter.

Cette exigence a conduit à des plaintes de certains habitants de Pékin selon lesquelles même si la ville a fermé de nombreuses stations de test, la plupart des lieux publics exigent toujours des tests COVID-19.

Le gouvernement a signalé 33 018 infections domestiques découvertes au cours des dernières 24 heures, dont 29 085 sans symptômes.

Alors que le reste du monde a appris à vivre avec le virus, la Chine reste le seul grand pays à s’en tenir à une stratégie «zéro-COVID» qui vise à isoler chaque personne infectée. La politique, qui est en place depuis le début de la pandémie, a conduit à des verrouillages instantanés et à des tests de masse dans tout le pays.

La Chine impose toujours une quarantaine obligatoire pour les voyageurs entrant dans le pays, même si son nombre d’infections est faible par rapport à sa population de 1,4 milliard d’habitants.

Les récentes manifestations, les plus importantes et les plus répandues depuis des décennies, ont éclaté le 25 novembre après qu’un incendie dans un immeuble d’appartements dans la ville d’Urumqi, au nord-ouest, a tué au moins 10 personnes.

Cela a déclenché des questions en colère en ligne pour savoir si les pompiers ou les victimes essayant de s’échapper étaient bloqués par des portes verrouillées ou d’autres contrôles antivirus. Les autorités ont nié cela, mais les décès sont devenus un foyer de frustration du public.

Le pays a connu plusieurs jours de manifestations dans diverses villes, dont Shanghai et Pékin, les manifestants réclamant un assouplissement des restrictions liées au COVID-19. Certains ont exigé la démission du président chinois Xi Jinping, une manifestation extraordinaire de dissidence publique dans une société sur laquelle le Parti communiste au pouvoir exerce un contrôle quasi total.

Le gouvernement de Xi a promis de réduire le coût et la perturbation des contrôles, mais dit qu’il s’en tiendra au “zéro-COVID”. Les experts de la santé et les économistes s’attendent à ce qu’il reste en place au moins jusqu’à la mi-2023 et peut-être jusqu’en 2024, tandis que des millions de personnes âgées sont vaccinées en vue de la levée des contrôles qui empêchent la plupart des visiteurs d’entrer en Chine.

Alors que le gouvernement a reconnu certaines erreurs, imputées principalement à des fonctionnaires trop zélés, la critique des politiques gouvernementales peut entraîner des sanctions. L’ancienne star de la NBA Jeremy Lin, qui joue pour une équipe chinoise, a récemment été condamnée à une amende de 10 000 yuans (1 400 dollars) pour avoir critiqué les conditions dans les installations de quarantaine de l’équipe, selon les médias locaux.

Vendredi, le directeur des urgences de l’Organisation mondiale de la santé, le Dr Michael Ryan, a déclaré que l’agence des Nations Unies était “heureuse” de voir la Chine assouplir certaines de ses restrictions sur les coronavirus, affirmant “qu’il est vraiment important que les gouvernements écoutent leur peuple quand le peuple souffre”.

