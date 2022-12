Pékin et Shenzhen abandonnent les tests COVID-19 pour les transports publics

Le léger assouplissement des exigences de test COVID-19 survient alors même que les infections virales quotidiennes atteignent des niveaux presque record et fait suite aux manifestations du week-end à travers le pays par des résidents frustrés par l’application rigide des restrictions antivirus qui entrent maintenant dans leur quatrième année, alors même que le reste du monde s’est ouvert.

BEIJING – Les autorités chinoises locales ont annoncé samedi un nouvel assouplissement des restrictions liées au COVID-19, les grandes villes telles que Shenzhen et Pékin n’exigeant plus de tests négatifs pour prendre les transports en commun.

Le centre de fabrication technologique du sud de Shenzhen a déclaré samedi que les navetteurs n’avaient plus besoin de montrer un résultat négatif au test COVID-19 pour utiliser les transports en commun ou pour entrer dans les pharmacies, les parcs et les attractions touristiques.

Pendant ce temps, la capitale Pékin a déclaré vendredi que les résultats des tests négatifs ne sont plus requis pour les transports publics à partir du 5 décembre. Cependant, un résultat négatif obtenu au cours des dernières 48 heures est toujours requis pour entrer dans des lieux comme les centres commerciaux, qui ont progressivement rouvert avec de nombreux restaurants et restaurants proposant des services de plats à emporter.

Alors que le reste du monde a appris à vivre avec le virus, la Chine reste le seul grand pays à s’en tenir à une stratégie «zéro-COVID» qui vise à isoler chaque personne infectée. La politique, qui est en place depuis le début de la pandémie, a conduit à des verrouillages instantanés et à des tests de masse dans tout le pays.

Les récentes manifestations, les plus importantes et les plus répandues depuis des décennies, ont éclaté le 25 novembre après qu’un incendie dans un immeuble d’appartements dans la ville d’Urumqi, au nord-ouest, a tué au moins 10 personnes.