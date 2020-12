Le ministère chinois des Affaires étrangères a averti l’OTAN d’adopter une vision rationnelle de la montée en puissance de la Chine et de la politique étrangère, mais a déclaré qu’il était disposé à engager un dialogue avec l’alliance sur la base du respect mutuel.

Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré mardi à la presse réunie que Pékin était prêt à coopérer avec l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Ses remarques interviennent le jour même où l’OTAN s’apprête à publier un rapport qui décrit prétendument la menace croissante posée par l’État chinois.

Hua a déclaré que la Chine avait toujours eu une politique de défense nationale purement défensive et espérait que l’OTAN le reconnaîtrait.

«J’espère que l’OTAN pourra établir une vision correcte de la Chine et adopter une vision rationnelle du développement et de la politique étrangère de la Chine. La Chine est disposée à mener un dialogue et une coopération avec l’OTAN sur la base de l’égalité et du respect mutuel ». a commenté la porte-parole.

«La Chine ne s’engage jamais dans une diplomatie d’intimidation ou d’intimidation. Au contraire, la Chine est victime d’intimidation et de diplomatie d’intimidation ». a-t-elle ajouté, une référence claire à l’interférence accrue des États-Unis dans la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale.

Le rapport «OTAN 2030» proposera un certain nombre de solutions pour garantir que l’alliance reste en avance sur les adversaires chinois et russe.

Les documents contiendraient 138 propositions de réforme de l’organisation au milieu des préoccupations croissantes quant à son objectif et à sa pertinence, que même ses membres ont commencé à remettre en question. Le président français Emmanuel Macron labellisé l’organisation « mort cérébrale » l’année dernière.

«La Chine n’est plus le partenaire commercial favorable que l’Occident espérait. C’est la puissance montante de notre siècle et l’OTAN doit s’adapter ». un diplomate de l’OTAN qui a lu le rapport a déclaré à Reuters.

Les relations de la Chine avec de nombreux pays de l’OTAN ont souffert en 2020, en particulier avec les États-Unis.

Pékin s’oppose avec véhémence à l’interventionnisme américain en Asie du Sud-Est et a appelé à plusieurs reprises le gouvernement du président Donald Trump à renoncer.

