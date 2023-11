Pékin est prêt à améliorer ses relations avec les États-Unis, déclare le vice-président chinois

Han Zheng, vice-président chinois, s’exprime mercredi lors du Bloomberg New Economy Forum à Singapour.

Pékin est prêt à améliorer ses relations avec Washington, a déclaré mercredi un haut responsable chinois, quelques jours avant une potentielle rencontre très attendue entre les dirigeants Xi Jinping et Joe Biden à San Francisco.

Les récentes réunions de haut niveau ont envoyé « des signaux positifs et accru les attentes de la communauté internationale quant à l’amélioration des relations sino-américaines », a déclaré le vice-président Han Zheng. le Forum de la nouvelle économie Bloomberg à Singapour.

“Nous sommes prêts à renforcer la communication et le dialogue avec les Etats-Unis à tous les niveaux, à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique, à gérer correctement les différends et à relever conjointement les défis mondiaux”, a déclaré Han.

Une relation « stable et saine » est l’attente commune des personnes des deux côtés, a-t-il ajouté.

Le président Biden se rendra à San Francisco le 14 novembre pour accueillir des représentants des 21 économies membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Les responsables américains n’ont pas confirmé la réunion Xi-Biden, suggérant que les préparatifs étaient en cours, mais ont noté que le gouvernement chinois ne confirme régulièrement les réunions de haut niveau qu’à la dernière minute.

Avant cette éventuelle réunion, la secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, a invité le vice-premier ministre chinois He Lifeng, connu comme le « tsar économique » du pays, à une réunion. réunion de deux jours à partir de jeudi.

Les liens entre les deux plus grandes économies mondiales, qui étaient en désaccord sur une multitude de questions, se sont réchauffés après une série d’échanges de haut niveau au cours de l’été.

Washington a envoyé quatre responsables du cabinet à Pékin depuis juin, dont Le secrétaire d’État Antony Blinken, Janet Yellen, secrétaire au Trésor, John Kerry, envoyé pour le climat et Secrétaire au Commerce, Gina Raimondo.

Le mois dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a visité Washington. Il a rencontré le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan, le secrétaire d’État Antony Blinken et le président Biden.

Getty Images Le président chinois Xi Jinping et le président américain Joe Biden devraient se rencontrer la semaine prochaine.

L’administration Biden avait décrit la visite de Wang comme « une partie des efforts continus visant à maintenir des canaux de communication ouverts avec la Chine sur l’ensemble des questions ».

Les commentaires de Han interviennent quelques jours après que Xi a envoyé un message soulignant l’importance de « construire des ponts d’amitié » entre les deux pays, dans le cadre d’une conférence célébrant la création de « villes sœurs », qui constituent un partenariat à long terme et à large base. entre communautés de différents pays.

« Les provinces ou États frères et les villes sœurs sont des plates-formes importantes pour approfondir l’amitié », a déclaré Xi dans un communiqué. lettre de félicitations à la cinquième Conférence des villes jumelées sino-américaines vendredi, notant que 284 paires avaient été formées depuis 1979.

“Le fondement des relations sino-américaines réside dans le peuple, et la source de leur force réside dans l’amitié entre les peuples”, a ajouté M. Xi.

Biden et Xi se sont rencontrés pour la dernière fois en novembre 2022 pour une conversation de trois heures à Bali, en Indonésie, lors d’un sommet du G20. Les relations se sont détériorées par la suite en raison des tensions commerciales et après l’un des prétendus ballons de surveillance a été abattu par des avions de combat américains en février – pour se réchauffer après les visites diplomatiques de cet été.

La réunion potentielle aux enjeux élevés de la semaine prochaine intervient alors que la Maison Blanche est confrontée à des guerres majeures en Ukraine et en Israël, dans un contexte de concurrence croissante avec la Chine.

Biden a souvent placé la bataille entre les démocraties et les autocraties du monde comme une question centrale de sa présidence. Parmi les autres questions clés à discuter figurent les préoccupations relatives aux droits de l’homme, au commerce et à l’économie.

Mercredi, avant la réunion Yellen-He, le département du Trésor a publié son rapport de change semestrielqui a maintenu la Chine sur sa liste de surveillance pour son manque de transparence dans la gestion des devises et son déséquilibre commercial « démesuré ».

“L’incapacité de la Chine à publier ses interventions en matière de change et le manque plus large de transparence autour des principales caractéristiques de son mécanisme de taux de change en font une exception parmi les grandes économies et justifient une surveillance étroite de la part du Trésor”, a-t-il déclaré.

Le département du Trésor n’a cité aucun pays comme manipulateur de devises dans son rapport de mercredi. Mais Yellen a dit dans un déclaration Mercredi, le département « reste vigilant » quant aux pratiques monétaires des pays.