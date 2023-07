Pékin espère une prolongation de l’accord sur les céréales – TASS

Le ministère chinois des Affaires étrangères s’est dit prêt à négocier l’accord pour assurer la sécurité alimentaire mondiale

Pékin espère que l’accord sur les céréales de la mer Noire sera prolongé, selon les propos tenus lundi par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning, cités par l’agence de presse TASS.

« La Chine espère que l’initiative de transport des céréales continuera d’être pleinement mise en œuvre et est prête à travailler plus étroitement avec toutes les parties pour parvenir à des accords sur la garantie de la sécurité alimentaire mondiale », dit-elle.

La déclaration intervient après que Moscou a déclaré qu’elle envisageait l’accord « terminé ». Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que la partie de l’accord concernant la Russie n’avait pas été respectée. « Dès que la partie russe des accords sera remplie, la partie russe reviendra immédiatement à la mise en œuvre de cet accord », a-t-il ajouté. il a dit.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, le pays a officiellement notifié à la Turquie, à l’Ukraine et à l’ONU son objection à l’extension du pacte.

« Cinq problèmes systémiques » de l’accord sur les céréales ont été énumérés par le ministère comme des domaines à résoudre, notamment la reconnexion de la Rosselkhozbank (la principale banque du secteur agro-industriel russe) au système SWIFT, la reprise de l’approvisionnement en machines agricoles et les travaux sur un pipeline d’ammoniac clé , la levée de l’interdiction d’accès de la Russie aux ports de l’UE et le déblocage des avoirs étrangers et des comptes des entreprises russes liés à la production et au transport de denrées alimentaires et d’engrais.

« C’était un match à sens unique depuis le début. Pas un seul objectif lié aux intérêts de la Fédération de Russie n’a été atteint », Le président russe Vladimir Poutine a souligné plus tôt ce mois-ci, ajoutant que Moscou avait prolongé à plusieurs reprises l’accord de bonne foi malgré son mécontentement.

L’accord sur les céréales a été signé en juillet de l’année dernière par la Russie, l’Ukraine, la Turquie et l’ONU, et garantissait l’exportation sûre de céréales à partir de trois ports ukrainiens ainsi qu’une aide à l’exportation de céréales et d’engrais russes. Il a déjà été prolongé à trois reprises, Moscou s’inquiétant à plusieurs reprises du fait que la deuxième partie de l’accord n’était pas exécutée. Le Kremlin a également déclaré que la plupart des céréales ukrainiennes exportées n’atteignaient finalement pas les pays les plus pauvres.