Le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté Washington à inviter l’OMS à effectuer des tests de traçabilité aux États-Unis, citant le fait que les autorités américaines ont trouvé des anticorps Covid-19 dans des dons de sang dès décembre 2019.

S’exprimant vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré aux journalistes que Pékin avait toujours maintenu une communication et une coopération étroites avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur la traçabilité Covid-19, et il a déclaré qu’il était temps que les États-Unis emboîtent le pas.

«J’espère que les États-Unis adopteront une attitude positive, scientifique et coopérative sur les questions de traçabilité, qu’ils maintiendront la transparence, comme la Chine, et inviteront les experts de l’OMS aux États-Unis à mener des recherches sur la traçabilité et à apporter des contributions positives aux coopération épidémique et traçabilité scientifique. » Dit Wang.

Le porte-parole a déclaré aux journalistes que les tests de traçabilité étaient une question très complexe, avec de nombreux indices, rapports et études devant être pris en compte.

«Je vais vous donner un exemple. Selon un rapport de recherche des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, il y avait des anticorps dirigés contre le nouveau coronavirus dans certains dons de sang américains en décembre 2019.Cela signifie que le nouveau coronavirus pourrait être apparu aux États-Unis à cette époque, plus tôt que le rapport officiel américain », Wang a déclaré, renforçant l’appel lancé par Pékin à Washington pour inviter l’OMS en Amérique.

Wang a continué de souligner que la Chine avait mené plusieurs cycles d’échanges approfondis et partagé beaucoup d’informations et de résultats de recherche avec des partenaires internationaux, dont l’OMS.

Des experts de l’OMS sont actuellement en Chine pour enquêter sur la source de Covid-19 et ils ont visité dimanche un marché humide à Wuhan. Il a été largement suggéré qu’un marché humide chinois était l’environnement dans lequel Covid-19 a été transmis pour la première fois aux humains.

Les scientifiques explorent toujours un certain nombre de théories relatives aux origines du virus.

