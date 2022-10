Pékin: espère la fin du “zéro-COVID” alors que le CPP se réunit

PÉKIN –

Alors que le Parti communiste au pouvoir en Chine tient un congrès cette semaine, de nombreux habitants de Pékin se concentrent sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour officiel : la fin de la réunion apportera-t-elle un assouplissement des politiques parfois draconiennes de « zéro-COVID » de la Chine qui perturbent des vies et l’économie?

Cela semble être un vœu pieux. Alors que le monde passe à un mode de vie post-pandémique, de nombreuses personnes à travers la Chine se sont résignées à faire la queue plusieurs fois par semaine pour les tests COVID-19, les restrictions sur leurs voyages dans d’autres régions et la possibilité toujours présente d’un verrouillage communautaire.

“Nous ne pouvons rien faire”, a déclaré cette semaine Zhang Yiming, 51 ans, dans un parc de Pékin. “Si nous regardons la situation à l’étranger, comme aux États-Unis où plus d’un million de personnes sont mortes, n’est-ce pas ? En Chine, s’il est vrai que certains aspects de notre vie ne sont pas pratiques, comme les voyages et l’économie, il semble qu’il y ait n’est pas une bonne solution.”

Les gens se tournent vers le congrès du parti, qui se termine samedi, pour deux raisons. La réunion, qui se tient tous les cinq ans et fixe l’ordre du jour national pour les cinq prochains, peut envoyer des signaux de changements possibles dans l’orientation politique.

Deuxièmement, les autorités resserrent toujours les contrôles – COVID-19 et autres – avant et pendant un événement majeur pour essayer d’éliminer les perturbations ou les distractions, afin qu’elles puissent assouplir les contrôles à la fin de l’événement.

Cependant, tout espoir d’assouplissement semble avoir été anéanti avant le congrès. Le journal du Parti communiste, le Quotidien du Peuple, a publié une série d’articles d’opinion sur l’efficacité de l’approche “zéro-COVID” de la Chine, et les responsables de la santé ont déclaré la semaine dernière que la Chine devait s’y tenir.

Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a salué cette politique lors de la cérémonie d’ouverture du congrès. Il a déclaré qu’il avait donné la priorité et protégé la santé et la sécurité des personnes et avait fait une “réalisation formidable en trouvant l’équilibre entre la réponse à l’épidémie et le développement économique et social”.

Après une première épidémie au début de 2020 qui a tué plus de 4 000 personnes et débordé les hôpitaux et les morgues, la Chine a largement réussi à apprivoiser le virus tandis que d’autres pays en ont été submergés – un contraste claironné dans la propagande du Parti communiste.

Puis vint Omicron fin 2021. La Chine a dû appliquer des restrictions de plus en plus répandues pour contrôler la variante à propagation plus rapide, verrouiller des villes entières et commencer des tests réguliers sur pratiquement toute la population de 1,4 milliard de personnes.

Les mesures ont engendré un mécontentement latent, alimenté par des cas d’application sévère qui, dans certains cas, ont eu des conséquences tragiques.

Au cours d’un verrouillage de deux mois à Shanghai au printemps dernier, des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux ont montré des responsables en train de casser les portes des appartements pour traîner des résidents réticents vers des installations de quarantaine. Les enfants étaient également séparés de leurs parents, car l’un ou l’autre était infecté.

Des cas d’hôpitaux refusant un traitement en raison des règles de la pandémie ont suscité l’indignation, notamment une femme en travail qui a perdu son bébé après qu’elle n’a pas été autorisée à entrer dans un hôpital lors d’un verrouillage de la ville de Xi’an parce qu’elle ne pouvait pas montrer un COVID négatif- 19 résultat d’essai.

Alors que les manifestations publiques sont relativement rares en Chine, certaines personnes sont descendues dans les rues de Shanghai et de la ville de Dandong, dans le nord-est, pour protester contre les blocages sévères et prolongés.

La semaine dernière, trois jours avant l’ouverture du congrès, des banderoles ont été lancées sur une chaussée surélevée appelant au renversement de Xi et à la fin de la politique “zéro-COVID”. L’incident s’est propagé dans au moins une autre ville, où des photos partagées sur Twitter montraient des déclarations similaires publiées à un arrêt de bus à Xi’an.

Andy Chen, analyste principal chez Trivium China, un cabinet de conseil en politique basé à Pékin, a déclaré que les restrictions au-delà du congrès du parti ne devraient pas surprendre.

“Toutes les conditions qui ont forcé le gouvernement à mettre en place le zéro-COVID n’ont pas vraiment changé”, a-t-il déclaré, soulignant l’absence de vaccin efficace et l’absence de règles solides de quarantaine à domicile.

Même si les vaccins sont largement disponibles, les versions chinoises ne fonctionnent pas aussi bien que les vaccins Pfizer, Moderna et autres développés ailleurs. La Chine a également résisté aux mandats de vaccination, limitant les taux de vaccination. À la mi-octobre, 90 % avaient reçu deux injections, mais seulement 57 % avaient reçu une injection de rappel.

Les autorités de Pékin ont doublé la politique de la ligne dure contre les coronavirus pendant le congrès.

Les points de contrôle routiers dans la ville sont fortement surveillés, tous les participants devant afficher un code “vert” sur une application de téléphonie mobile pour prouver qu’ils n’ont pas voyagé dans des zones à risque moyen ou élevé.

Certaines lignes de bus express entre Pékin et la ville voisine de Tianjin et la province du Hebei ont été suspendues depuis le 12 octobre.

Quiconque s’est rendu dans une ville, un district ou un quartier où un seul cas de coronavirus a été découvert en sept jours est interdit d’entrer dans la capitale chinoise.

Au sein de la ville, le quotidien des habitants est dicté par leurs codes de santé. Ils doivent utiliser une application pour scanner le code QR de toute installation dans laquelle ils entrent pour afficher leur statut et enregistrer leurs allées et venues.

Les gens ne sont pas autorisés à entrer dans les immeubles de bureaux, les centres commerciaux, les restaurants et autres lieux publics sans un code vert et un résultat de test de coronavirus négatif dans les 72 heures, et parfois moins. La politique signifie que la plupart des plus de 21 millions d’habitants de Pékin passent un test de coronavirus au moins deux à trois fois par semaine.

Et il y a toujours le risque d’un blocage soudain. Des fonctionnaires en tenue de protection ont gardé les entrées des communautés fermées cette semaine dans le district de Fengtai, où cinq quartiers ont été classés à haut risque. Les résidents n’ont pas été autorisés à quitter leur enceinte et certains magasins ont été contraints de fermer.

Bien que le congrès du parti n’ait pas fourni le moment décisif que certains espéraient, il pourrait s’avérer être le moment où le gouvernement commence à jeter les bases d’un long processus d’assouplissement des restrictions, a déclaré le Dr Yanzhong Huang, directeur de du Centre d’études sur la santé mondiale de l’Université Seton Hall et expert en santé publique en Chine.

Certains facteurs suggèrent que le gouvernement ne sera pas pressé de s’ouvrir, y compris une large acceptation de la politique parmi ceux qui sont gênés mais qui n’ont pas connu de fermetures prolongées ou répétées.

“La grande, grande majorité de la population continue sa vie, sans être affectée, et c’est une bien meilleure politique à mettre en œuvre du point de vue du gouvernement que, par exemple, imposer un mandat de vaccination à la population”, a déclaré Chen.

Mais Huang a noté des signes croissants d’instabilité sociale, en particulier parmi la classe moyenne et les résidents urbains.

“Je pense que la question est de savoir s’il a atteint un point de basculement où les gens trouvent vraiment que ce n’est plus acceptable”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons plus tolérer cela. Il reste à voir même dans les grandes villes, vous savez, comment les gens sont prêts à tolérer des mesures draconiennes.”

——



Ji a rapporté de Bangkok. Les producteurs de vidéos d’Associated Press Olivia Zhang et Wayne Zhang ont contribué.