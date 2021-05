Pékin envoie un groupe de porte-avions dans la mer de Chine méridionale contestée et promet de «  maintenir la souveraineté et la sécurité nationales  »

Le groupe, dirigé par le deuxième porte-avions du pays, le Shandong, doit participer à « routine » formation prévue dans son plan de travail annuel, a déclaré dimanche la marine de l’Armée populaire de libération (APL) dans un communiqué.

«C’est tout à fait légitime et bénéfique pour améliorer la capacité du pays à défendre la souveraineté et la sécurité nationales», a déclaré un porte-parole de la marine, Gao Xiucheng.

Le Shandong est le plus récent de deux porte-avions chinois actuellement opérationnels. Lancé en 2017, il est entré en service fin 2019. Le déploiement du groupe aéronaval est son premier exercice d’envergure cette année.

Le déploiement intervient peu de temps après qu’un autre groupe de transporteurs chinois, dirigé par le porte-avions Liaoning, ait quitté la région. Le groupe a organisé des exercices dans le Pacifique occidental et dans la mer de Chine méridionale.

Jeudi, l’armée chinoise a révélé que le groupe était harcelé par un destroyer de la marine américaine, l’USS Mustin, depuis environ trois semaines. Le navire a conduit «Reconnaissance persistante à courte portée» et « Gravement perturbé » leurs exercices, dit-il, décrivant sa conduite comme « Très vil dans la nature. » Selon Pékin, les activités de l’USS Mustin avaient menacé la «Navires et équipage» du groupe de grève, et une plainte diplomatique officielle a été déposée.

La région très disputée a vu beaucoup d’activités militaires étrangères cette année, avec des porte-avions américains et d’autres navires la visitant déjà plusieurs fois. À la mi-avril, les États-Unis ont également organisé des exercices conjoints de deux semaines avec les Philippines dans le cadre de l’exercice Balikatan. Ils ont eu lieu dans la mer de Chine méridionale près de l’île aux Philippines dans l’archipel disputé de Spratly, ainsi qu’autour du banc contesté de Scarborough.

Washington a été très actif dans la mer de Chine méridionale ces dernières années, y envoyant à plusieurs reprises des missions aériennes et navales. Selon les États-Unis, de telles activités sont nécessaires pour maintenir le soi-disant «Liberté de navigation» principe dans la région. Cependant, ces efforts ont abouti à plusieurs reprises à des affrontements avec l’armée chinoise. Pékin s’oppose aux missions, insistant sur le fait qu’elles ne font que créer de nouvelles tensions dans les eaux contestées.

La mer de Chine méridionale, riche en ressources, fait l’objet de revendications maritimes et territoriales qui se chevauchent de la part de plusieurs pays, dont la Chine, le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, l’Indonésie et le Brunei, car Pékin a revendiqué presque toute la mer pour elle-même. La région est également une voie navigable importante, avec de multiples routes commerciales et des milliers de milliards de dollars de marchandises qui la traversent chaque année.

