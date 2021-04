Les habitants de Pékin ont évoqué le mélange profondément désagréable de pluie, de tonnerre et de sable qui a frappé la capitale jeudi après-midi après une matinée parfaitement ensoleillée. Un certain nombre d’habitants de la capitale ont déclaré aux médias locaux que le mélange de pluie et de sable signifiait que tout était couvert de boue.

«C’est une tempête de sable ici à Pékin. Ce qui frappe mon téléphone, ce n’est pas la pluie, mais la boue dense. » un résident a noté. Un autre internaute a déclaré aux nouvelles locales: «Cette poussière est venue assez rapidement de Mongolie intérieure, et elle est entrée à Pékin en environ deux heures! C’est beaucoup plus rapide que la vitesse élevée. Cette pluie et la boue sont sales.

Selon le compte officiel Weibo de l’aéroport de la capitale, la météo a un impact sur le trafic aérien à destination et en provenance de Pékin. Jusqu’à présent, six vols ont été annulés et 579 vols ont été retardés.

Mercredi soir, la station météorologique centrale a émis une alerte bleue pour les tempêtes de sable dans les régions intérieures du pays, notamment le Xinjiang, le Qinghai et le Gansu. Le service météorologique de Pékin a emboîté le pas jeudi, émettant une alerte bleue alors que la poussière frappait la capitale dans l’après-midi.

Les autorités ont émis un certain nombre d’avertissements pour les citoyens, encourageant les gens à s’assurer que les fenêtres et les portes sont fermées et à ne pas quitter la maison sans masque.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!