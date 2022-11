Pékin en lock-out alors que la Chine atteint un record de cas de COVID-19

Alors que les cas de COVID-19 atteignent des records quotidiens en Chine, le pays réimpose une série de mesures strictes dans le cadre de sa politique “zéro-COVID”, notamment des confinements, des tests de masse et des quarantaines pour toute personne soupçonnée d’avoir été en contact avec le virus.

Les 31 444 infections au COVID-19 signalées mercredi ont battu un record établi le 13 avril, lorsque Shanghai, une ville de 25 millions d’habitants, était bloquée pendant deux mois.

Les nouvelles restrictions couvrent les villes et villages du centre de fabrication sud de Guangzhou à Pékin dans le nord.

Alors que les mesures imposées dans la capitale chinoise ont été moins draconiennes que dans d’autres régions, la vie normale dans la ville a été gravement perturbée, sans qu’on sache encore quand les restrictions seront levées.

Parallèlement à la fermeture de centaines de magasins, restaurants, centres commerciaux et immeubles de bureaux, les complexes résidentiels ont été scellés à différents degrés de gravité. Dans certains cas, tous les visiteurs extérieurs et les livreurs sont interdits, laissant les résidents récupérer les objets à la porte. Les autorités ont publié des avis demandant aux résidents de ne pas quitter leur domicile sauf en cas d’absolue nécessité ou d’acheter des produits d’épicerie et de consulter un médecin.

La vie de Pékin en confinement

Jeudi, des travailleurs portant des masques faciaux installent des barrières métalliques dans un quartier fermé.

Un agent de lutte contre les épidémies porte une combinaison de protection alors qu’il est assis devant une barrière dans une zone sous verrouillage.

Un travailleur en combinaison de protection pulvérise du désinfectant alors que les résidents font la queue pour leurs prélèvements de gorge COVID-19 de routine sur un site de test de coronavirus.

Le personnel de sécurité porte des masques lorsqu’il se tient devant un grand magasin de luxe qui est resté ouvert dans le quartier central des affaires de Pékin.

Mercredi, un livreur récupère des marchandises dans une station logistique d’une plateforme d’épicerie en ligne.

Mercredi, un chauffeur de taxi portant un masque facial attend les clients près des files de vélos partagés inutilisés.

Les gens font du vélo dans une rue inhabituellement calme jeudi.

Un homme marche seul sur un viaduc près d’une rue presque vide à proximité du quartier des affaires de la ville.

