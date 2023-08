Pékin en alerte avec deux morts alors que de fortes pluies frappent le nord de la Chine

Au moins deux personnes sont mortes après que le nord de la Chine a été frappé par de fortes pluies et des inondations.

La tempête Doksuri a balayé la Chine depuis vendredi.

Les gouvernements de Pékin et de la province voisine du Hebei ont renouvelé lundi les alertes rouges aux orages.

De fortes pluies ont frappé le nord de la Chine lundi, tuant au moins deux personnes à Pékin tout en emportant des voitures et forçant la capitale à émettre ses plus hautes alertes aux inondations et aux glissements de terrain.

La tempête Doksuri, un ancien super typhon, a balayé la Chine vers le nord depuis vendredi, lorsqu’elle a frappé la province du sud du Fujian après avoir traversé les Philippines.

Le personnel d’urgence a retrouvé lundi deux corps dans les voies navigables du district de Mentougou à Pékin, a annoncé le Quotidien du Peuple.

Des journalistes de l’AFP ont vu des branches d’arbres et des voitures bosselées, laissées par le recul des eaux de crue, joncher les berges de la rivière à Mentougou lundi après-midi.

« Ce matin c’était la folie, l’eau a débordé la rivière Mentougou et toute l’avenue a été inondée », raconte à l’AFP Guo Zhenyu, un habitant de 49 ans.

Des bulldozers jaunes, des travailleurs en imperméables orange et des habitants ont déblayé la boue et les débris lors d’une période de pluie plus légère lundi après-midi.

Qin Quan, habitant de Mentougou, a déclaré :

Je suis vieux mais je n’ai jamais vu une telle inondation de ma vie.

Elle a montré à l’AFP une vidéo sur son téléphone, partagée entre les habitants de la région, montrant des travailleurs tentant de réanimer un homme inconscient, ainsi que des images d’un homme s’accrochant désespérément à un poteau d’une main alors que l’eau le submergeait.

La rivière Yongding, beaucoup plus grande et toujours gonflée dans le même district, a soulevé des débris dans des torrents bruns alors que les habitants regardaient sous le choc depuis un pont.

Chen Hong, un habitant du district sud de Fengtai, a partagé avec l’AFP des images montrant une camionnette garée à moitié submergée dans de l’eau brune à écoulement rapide lundi matin alors que la pluie continuait de tomber.

Les habitants du quartier de Chen ont nettoyé la boue devant leurs maisons avec des pelles pendant un bref répit après l’averse.

« Une fois qu’il commence à pleuvoir, la route se transforme en égout et il y a de l’eau au premier étage à l’intérieur des maisons », a déclaré Chen, 52 ans.

« Les maisons ici sont toutes de vieilles maisons, donc il y a certainement des inquiétudes concernant la sécurité », a-t-elle déclaré.

Une section de la route dans le district extérieur de Fangshan s’est effondrée sous la montée des eaux, ont rapporté les médias locaux.

Cette photo montre une vue de la rivière Yongding inondée, après de fortes pluies dans le district de Mentougou à Pékin le 31 juillet 2023. AFP Pedro Pardo/AFP

Des centaines de services de bus dans la capitale ont été suspendus, selon l’agence de presse officielle Xinhua, tandis que le gouvernement de la ville a émis l’avertissement d’inondation le plus élevé pour la rivière Dashihe en banlieue.

Les utilisateurs des médias sociaux ont téléchargé des images de véhicules emportés par des torrents boueux et des voies de circulation transformées en rapides à la périphérie de la ville.

De l’eau trouble peut être vue dans un clip publié lundi sur la plateforme de type Instagram Xiaohongshu inondant une grande intersection dans le quartier extérieur de Mentougou à côté d’immeubles de grande hauteur. Le clip a été géolocalisé par l’AFP.

De l’eau de pluie a également semblé s’infiltrer sur une plate-forme de métro dans le quartier universitaire de l’ouest de Pékin dans une autre vidéo de Xiaohongshu de dimanche qui a été géolocalisée par l’AFP.

Conditions météorologiques extrêmes

Les rues du centre de Pékin étaient plus calmes que d’habitude lundi matin alors que les habitants tenaient compte des recommandations officielles de travailler à domicile, avec seulement une poignée de chauffeurs-livreurs bravant les flaques d’eau vues dans les pistes cyclables généralement bondées.

Les gouvernements de Pékin et de la province voisine du Hebei ont renouvelé lundi les alertes rouges aux orages.

La Chine a connu des conditions météorologiques extrêmes et affiché des températures record cet été, des événements qui, selon les scientifiques, sont exacerbés par le changement climatique.

Les experts ont averti que les averses en cours pourraient provoquer des inondations encore plus graves qu’en juillet 2012, lorsque 79 personnes ont été tuées et des dizaines de milliers évacuées, selon les médias locaux.

Une moyenne de 170,9 millimètres de pluie a inondé Pékin en 40 heures entre samedi soir et lundi midi, a indiqué le Bureau météorologique de Pékin.

Cela équivaut presque à la moyenne des précipitations pour tout le mois de juillet, selon les registres officiels.