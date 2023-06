Pékin émet une alerte à la chaleur la plus élevée après avoir enregistré la journée de juin la plus chaude

Tong Yu/China News Service/VCG via Getty Images

La Chine a émis vendredi son alerte à la chaleur la plus élevée pour les régions du nord du pays alors que la capitale cuisait à des températures oscillant autour de 40 degrés Celsius.

Un jour plus tôt, Pékin a enregistré sa journée de juin la plus chaude depuis le début des records avec le mercure atteignant 41,1 ° C, battant un record établi en 1961.

La ville est habituée à des étés étouffants, mais les températures à travers la Chine ont été inhabituellement élevées ces derniers mois, les scientifiques affirmant que la chaleur est exacerbée par le changement climatique.

Vendredi matin, 185 alertes rouges ont été émises dans des pans entiers du nord et de l’est de la Chine, y compris Pékin, la ville voisine de Tianjin et les provinces limitrophes du Hebei et du Shandong.

L’avertissement rouge est le plus élevé dans un système à quatre niveaux.

C’est la première fois depuis 2014 que l’alerte rouge est utilisée à Pékin, selon les services météorologiques gouvernementaux.

De nombreuses zones voisines étaient déjà en alerte rouge jeudi.

« Ce temps n’est pas humain et nous ne sommes qu’au mois de juin ! » a écrit un utilisateur sur la plateforme en ligne Weibo, faisant écho à de nombreux autres messages.

Dans les rues de Pékin, des piétons ont été vus portant des masques, des chapeaux et des visières pour se protéger du soleil.

Le long des canaux de la ville, certains cherchaient à échapper à la chaleur en barbotant dans l’eau.

Dans la province côtière du Shandong, qui borde la mer Jaune, la température a atteint 43°C jeudi, selon le service météorologique chinois.

Les médias locaux ont rapporté que 17 stations météorologiques de la région ont battu des records de température.

La forte chaleur devrait persister dans les régions nord et est pendant au moins huit jours, ont averti les prévisionnistes.