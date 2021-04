S’exprimant mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a mis en garde Washington contre la poursuite et le renforcement de ses relations diplomatiques avec la nation insulaire. La Chine a exhorté les États-Unis «Ne pas jouer avec le feu sur la question de Taiwan, arrêter immédiatement toute forme de contact officiel américano-taïwanais, gérer la question avec prudence et de manière appropriée», a déclaré le porte-parole aux journalistes.

Zhao a affirmé que la récente décision des États-Unis de donner à ses diplomates plus de liberté pour rencontrer des responsables taïwanais nuirait aux relations de Washington avec Pékin. Il a exigé l’arrêt de Washington «Envoyer de faux signaux aux forces indépendantistes de Taiwan afin de ne pas influencer et endommager de manière subversive les relations sino-américaines et la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan.»

Vendredi, le département d’État américain a décidé d’approfondir ses relations diplomatiques avec des responsables à Taipei en « Libéraliser les orientations sur les contacts avec Taiwan. » Celles-ci « De nouvelles directives pour l’interaction du gouvernement américain avec ses homologues taïwanais afin d’encourager l’engagement du gouvernement américain avec Taiwan » réfléchir «Notre relation non officielle qui s’approfondit», Ned Price, un porte-parole du département d’État américain, a déclaré dans un communiqué.

La Chine a appelé à plusieurs reprises Washington à éviter les affaires intérieures de Pékin, y compris les questions relatives à Hong Kong, au Xinjiang et à Taiwan. Pékin considère Taiwan comme partie intégrante de son territoire.

Lundi, Taïwan a accusé l’Armée populaire de libération de la Chine (APL) de sa plus grande incursion dans la zone de défense aérienne du pays avec des jets et des bombardiers à capacité nucléaire bourdonnant son espace aérien, tandis que la semaine dernière, un navire de guerre américain a traversé le détroit de Taiwan, en grande partie vers Pékin. colère.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!