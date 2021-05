Pékin dit à Manille de ne pas toucher les îles chinoises et demande à FM de se conformer à l’étiquette de base de la diplomatie après des remarques «  sales  »

S’exprimant mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré que l’île de Huangyan (connue aux Philippines sous le nom de Panatag Shoal) et la mer voisine étaient sous la juridiction de la Chine et a exhorté Manille à respecter la souveraineté de Pékin sur la masse continentale non peuplée.

Wang a déclaré que la diplomatie des microphones ne peut pas changer les faits selon lesquels cette île appartient à la Chine, après que le secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines, Teodoro Locsin, a déclaré à Pékin, dans un tweet, « Sortez le f ** k » de ce que Manille considère comme son territoire.

Le porte-parole de la Chine a déclaré qu’il est à espérer que les personnes concernées, une référence probable à Locsin, « Se conformera à l’étiquette et à l’identité de base lors de ses remarques, » interrogé par un journaliste sur la « sale » langue utilisée par Manille.

Wang a déclaré que Pékin espère également que de telles différences et contradictions entre les deux pays sur des questions individuelles n’auront pas d’impact sur l’amitié et la coopération. «La Chine a toujours et continuera de travailler avec les Philippines pour résoudre correctement les différends et promouvoir la coopération par le biais de consultations amicales et continuer à fournir une assistance aux Philippines dans la mesure de ses capacités à lutter contre l’épidémie et à rétablir l’économie», a noté le porte-parole.

Le commentaire de Wang est intervenu après les propos enflammés de Locsin sur Twitter lundi. «La Chine, mon ami, avec quelle politesse puis-je le dire? Laissez-moi voir… O… SORTEZ LE F ** K. Que faites-vous à notre amitié? Toi. Pas nous. Nous essayons. Toi. Vous êtes comme un vilain bouffon qui force votre attention sur un beau mec qui veut être un ami; de ne pas créer de province chinoise », a tweeté le ministre des Affaires étrangères.

Le tweet de Locsin fait suite à une déclaration du département des affaires étrangères de son pays, qui a protesté contre le «Présence illégale» des navires chinois dans certaines parties de la mer de Chine méridionale, appelée la mer de Luzon aux Philippines et reconnue par le tribunal de La Haye comme appartenant à Manille. L’île de Huangyan, également connue sous le nom de Scarborough Shoal, se trouve à environ 230 kilomètres des Philippines et à 650 kilomètres de la partie la plus proche de la Chine.

Récemment, Manille a informé Pékin de son mécontentement après que 220 navires chinois se sont amarrés dans le récif Julian Felipe, également connu sous le nom de Whitsun Reef, invoquant le mauvais temps, mais ne sont pas partis sur demande. Manille affirme que le récif fait partie de sa zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles marins.

Les îles et récifs de la mer de Chine méridionale sont vivement disputés entre la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, l’Indonésie, Taïwan et Brunei.

