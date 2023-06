Pékin dépasse les 40°C pour la première fois en 9 ans

La température à Pékin a dépassé les 40°C pour la première fois depuis 2014.

Tôt jeudi, la ville de près de 22 millions d’habitants a déclenché une alerte orange, la deuxième alerte météo la plus élevée.

Pékin, Tianjin, Hebei et Shandong dans le nord et l’est de la Chine ont connu des vagues de chaleur la semaine dernière.

La température à Pékin a grimpé au-dessus de 40 degrés Celsius jeudi pour la première fois depuis 2014 alors que la capitale chinoise a mis en garde contre une chaleur torride tout au long du week-end avec le retour des vagues de chaleur qui ont brûlé le nord de la Chine une semaine plus tôt.

Une station météo de la périphérie sud de Pékin a enregistré 40,1°C à 13h25 heure locale, selon le bureau météorologique municipal, marquant le premier dépassement du seuil de 40°C depuis le 29 mai 2014.

Tôt jeudi, la ville de près de 22 millions d’habitants a déclenché une alerte orange, le deuxième avertissement météorologique le plus élevé, indiquant que les températures pourraient atteindre 39 ° C dans la plupart des quartiers de la ville de jeudi à samedi.

Pékin, Tianjin, Hebei et Shandong, dans le nord et l’est de la Chine, ont été frappés par des vagues de chaleur la semaine dernière, incitant les autorités locales à intensifier leurs efforts pour protéger les cultures, assurer la sécurité des touristes et suspendre les travaux extérieurs pendant la partie la plus chaude de la journée.

La semaine dernière, le bureau météorologique national a émis une alerte au coup de chaleur, près de quinze jours plus tôt que les années précédentes, alors que de nouveaux records de températures pour le mois de juin ont assailli les villes du nord de la Chine.

Dans la ville portuaire de Tianjin, l’augmentation de la demande de climatisation a poussé la charge de son réseau électrique à 14,54 millions de kilowatts le 15 juin, en hausse de 23 % par rapport à l’année précédente, et a incité son service public local à envoyer des travailleurs patrouiller quotidiennement dans les tunnels souterrains pour assurez-vous que les câbles électriques sont en bon état de fonctionnement.

La dernière série de vagues de chaleur, qui coïncide avec le long week-end du festival des bateaux-dragons en Chine, frappera également la région nord de la Chine de la Mongolie intérieure et le Xinjiang à l’extrême ouest, selon l’Administration météorologique de Chine.

La Chine dispose d’un système d’avertissement météorologique à quatre niveaux, à code couleur, le rouge étant le plus sévère, suivi de l’orange, du jaune et du bleu.

Une alerte orange est émise lorsque la température maximale dépasse 40°C en une seule journée, ou que la température maximale reste supérieure à 37°C pendant deux jours consécutifs.