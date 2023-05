Pékin dénonce l’étiquette de « plus grande menace »

Les membres du G7 critiquent la Chine alors qu’ils renversent des gouvernements étrangers et se livrent à des pratiques coercitives, a déclaré le ministère des Affaires étrangères du pays

Les pays du G7 ne pourront pas faire croire au monde que Pékin sape la stabilité mondiale, a déclaré lundi la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Hua Chunying.

Dans une série de messages sur Twitter, Hua a fustigé une telle position en écrivant : « Certains membres du G7 ont qualifié la Chine de » plus grande menace pour la sécurité et la prospérité mondiales « . Sérieusement? »

Elle faisait apparemment référence aux remarques du Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui a déclaré lors du sommet du groupe à Hiroshima, au Japon, que « La Chine pose le plus grand défi à la sécurité et à la prospérité mondiales à notre époque », alors qu’il appelait à réduire la dépendance vis-à-vis des chaînes d’approvisionnement chinoises.

Il a ajouté que le Royaume-Uni et le G7 prenaient des mesures pour empêcher Pékin d’utiliser « coercition économique pour s’immiscer dans les affaires souveraines d’autrui ».

« Si la Chine est une menace, alors quels sont certains membres du G7 qui partent en guerre contre des États souverains, renversent des gouvernements étrangers légitimes, se retirent des traités multilatéraux et contraignent d’autres pays à rompre les chaînes d’approvisionnement ? » demanda Hua.

La porte-parole a ensuite souligné la place de la Chine en tant que « le moteur n°1 de l’économie mondiale », et que Pékin contribuait à la croissance mondiale plus que tous les membres du G7 réunis tout en étant le deuxième plus grand donateur au financement du maintien de la paix de l’ONU.

« Le monde réel ne subira pas de lavage de cerveau et ne sera pas trompé », dit-elle.

La réprimande de Sunak à l’encontre de la Chine semblait être beaucoup plus dure que le communiqué conjoint du G7 décrivant les défis posés par Pékin. Les membres du groupe, en particulier, ont insisté sur le fait qu’ils « prêt à construire des relations constructives et stables avec la Chine », ajoutant que « nous ne nous découplons pas ou ne nous replions pas sur nous-mêmes » lorsqu’il s’agit de liens économiques avec le géant asiatique.

Cependant, le G7 a souligné la nécessité de ce qu’il a appelé « réduire les risques et diversifier » et réduire « dépendances excessives dans nos chaînes d’approvisionnement critiques. » Le groupe a également réprimandé Pékin pour « des politiques et des pratiques non marchandes, qui faussent l’économie mondiale », promettant de renforcer la résistance à ce qu’il a appelé la coercition économique.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n’était cependant pas convaincu, déclarant que « Des sanctions unilatérales massives et des actes de ‘découplage’… font des États-Unis le véritable coerciteur » tout en exhortant le G7 à ne pas devenir le « complice » à cet égard.