La porte-parole a averti les puissances étrangères de ne pas trop penser à la Chine et à la détermination de son peuple: «Je leur conseille de ne pas sous-estimer la détermination du peuple chinois à défendre ses intérêts nationaux et sa dignité nationale. Ils paieront le prix de leur stupidité et de leur arrogance s’ils vont et viennent avec une telle indécence.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy