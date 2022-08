Pékin dénonce les revendications “dangereuses” de l’OTAN

Les critiques du bloc à l’égard de la coopération russo-chinoise dans l’Arctique soulignent sa mentalité de guerre froide, a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

Les affirmations de l’OTAN selon lesquelles la coopération entre Pékin et Moscou dans l’Arctique représentent un “défi” indiquent que l’alliance vit toujours dans la guerre froide, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian.

“L’OTAN a faussement affirmé que la coopération sino-russe pose un défi aux valeurs et aux intérêts de l’OTAN, ce qui a une fois de plus révélé la tentative de l’OTAN d’exporter la mentalité de la guerre froide”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un point de presse régulier, ajoutant que l’OTAN devrait “jette cette pensée dangereuse” car cela pourrait déstabiliser le monde entier.

Le porte-parole a poursuivi en soulignant que la Chine “respecte la souveraineté” et la juridiction des États arctiques dans cette région et a coopéré avec divers pays pour promouvoir le développement régional.

Le secrétaire général de l’OTAN, Stoltenberg, a signalé la semaine dernière que le bloc était sur le point d’intensifier sa présence militaire dans l’Arctique, affirmant que la Russie et la Chine constituaient un “défi stratégique”. Le réchauffement climatique ouvre de nombreuses opportunités pour le transport maritime et l’extraction des ressources naturelles dans la région, une réalité qui pourrait être exploitée par “régimes autoritaires” comme la Russie et la Chine, selon Stoltenberg.

L’attaché de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est moqué des remarques du chef de l’OTAN, soulignant que la coopération de Moscou avec la Chine dans l’Arctique ne représente une menace pour aucun autre pays et est exclusivement destinée au développement.