Le ministère chinois des Affaires étrangères a déposé des démarches sévères auprès des États-Unis et du Japon au sujet de sa déclaration commune, dans laquelle les deux parties ont déclaré que Pékin était coupable de «coercition et de comportement déstabilisateur».

S’exprimant mercredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a affirmé que «la déclaration conjointe américano-japonaise attaquait malicieusement la politique étrangère de la Chine, s’immisçait gravement dans les affaires intérieures de la Chine» et a énuméré les objections de Pékin.

Zhao a déclaré que les États-Unis et le Japon n’ont pas le pouvoir d’établir des règles internationales, affirmant qu’ils sont «Ne sont pas qualifiés pour définir unilatéralement les relations internationales, ni pour imposer leurs propres normes aux autres.»

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a appelé les États-Unis et le Japon à abandonner leur mentalité de guerre froide et à « affrontement » et « encerclement » de Chine. «Cette décision des États-Unis et du Japon ne fera qu’apporter le chaos et même des conflits dans la région et permettra seulement au monde de voir plus clairement le vrai visage de la paix et de la stabilité dans la région troublée de l’alliance américano-japonaise.»

Aussi sur rt.com Pékin appelle Washington à abandonner la « mentalité de guerre froide » et à « coopérer » avec la Chine avant la réunion de haut niveau la semaine prochaine

Le porte-parole a souligné que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui sont coupables « coercition, » ajouter ça «Les États-Unis sont à plus de 8 300 milles de la mer de Chine méridionale, mais ils ont envoyé des avions militaires et des navires de guerre pour effectuer des exercices militaires et des reconnaissances dans la mer de Chine méridionale tout au long de l’année.»

Zhao a également affirmé que les États-Unis et le Japon considéraient la prévention du rajeunissement de la Chine comme un objectif de politique étrangère au service des leurs. «Intérêts égoïstes», ajouter ça «Cette pratique est sans vergogne et impopulaire.»

Mardi, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense américains et japonais ont mis en garde contre la Chine «Coercition et comportement déstabilisateur» dans la région. Les nations ont affirmé que «Le comportement de la Chine, lorsqu’il est incompatible avec l’ordre international existant, présente des défis politiques, économiques, militaires et technologiques.»

La critique de Pékin de la déclaration conjointe américano-japonaise intervient un jour avant que les responsables chinois et américains ne se rencontrent en Alaska. Ce sera la première fois que le secrétaire d’État Antony Blinken rencontrera ses homologues de Pékin.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!